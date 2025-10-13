Na strani Švice preteklost in sedanjost, Slovenija kljub temu verjame v zmago

Švicarska reprezentanca je uvodne tri tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo odigrala praktično brez napake. Med prvim reprezentančnim premorom je doma s 4:0 uničila Kosovo ter s 3:0 premagala Slovenijo, pred tremi dnevi pa na gostovanju pri Švedski vknjižila zmago z 2:0.

V primerjavi s slovensko izbrano vrsto v kvalifikacijah pričakovano dominirajo tudi v statističnih pogledih. Švicarji dosegajo 3 gole na tekmo (Slovenci 0,7), prejeli pa niso še nobenega, medtem ko so Slovenci v povprečju prejeli 1,7 zadetka. Švicarji proti vratom nasprotnih ekip v povprečju sprožijo 13-krat (Slovenci 8,7) in nasprotnikom dopustijo 6,7 strela na tekmo (Slovenci 7,7).

Zaskrbljujoč je tudi podatek, da si Švicarji v povprečju na tekmo ustvarijo štiri velike priložnosti, Slovenci pa so na drugi strani na treh tekmah imeli zgolj eno. Dominantnejši so tudi v posesti žoge, saj jo imajo v povprečju v svojih nogah 62 odstotkov časa, Slovenci pa vsega 45 odstotkov.