Na strani Švice preteklost in sedanjost, Slovenija kljub temu verjame v zmago

Švicarska reprezentanca je uvodne tri tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo odigrala praktično brez napake. Med prvim reprezentančnim premorom je doma s 4:0 uničila Kosovo ter s 3:0 premagala Slovenijo, pred tremi dnevi pa na gostovanju pri Švedski vknjižila zmago z 2:0.
V primerjavi s slovensko izbrano vrsto v kvalifikacijah pričakovano dominirajo tudi v statističnih pogledih. Švicarji dosegajo 3 gole na tekmo (Slovenci 0,7), prejeli pa niso še nobenega, medtem ko so Slovenci v povprečju prejeli 1,7 zadetka. Švicarji proti vratom nasprotnih ekip v povprečju sprožijo 13-krat (Slovenci 8,7) in nasprotnikom dopustijo 6,7 strela na tekmo (Slovenci 7,7).
Zaskrbljujoč je tudi podatek, da si Švicarji v povprečju na tekmo ustvarijo štiri velike priložnosti, Slovenci pa so na drugi strani na treh tekmah imeli zgolj eno. Dominantnejši so tudi v posesti žoge, saj jo imajo v povprečju v svojih nogah 62 odstotkov časa, Slovenci pa vsega 45 odstotkov.
Na strani Švice je tudi zgodovina medsebojnih obračunov. Reprezentanci sta se pomerili desetkrat, ob enem remiju pa so slovenski nogometaši dobili le dve tekmi. Prvič so slavili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002, ko je v Baslu edini zadetek na tekmi dosegel Sebastjan Cimirotič, drugič pa v kvalifikacijah za Euro 2016, ko je Milivoje Novaković za zmago z 1:0 realiziral najstrožjo kazen.
A dejstvo je, da statistika in zgodovina ne zmagujeta obračunov. Tega se zavedajo tudi v taboru Slovenije, kjer verjamejo v tri točke. "V zadnji tretjini igrišča bomo morali biti mirnejši in skušati najti prave rešitve. Prepričan sem, da lahko zmagamo," je na novinarski konferenci pred današnjo tekmo povedal Svit Sešlar, pozitiven pa je tudi selektor Matjaž Kek: "Čaka nas zelo zahtevna tekma, a takšni so obračuni, ko se hočeš prebiti na veliko tekmovanje. Švicarjem vse spoštovanje za to, kar so naredili doslej, ampak mi iščemo dober izid. Zakaj ne bi bili mi prvi, ki bi Švici dali gol in vzeli točke?"
