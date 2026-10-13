Slovenke pred vrati raja: z goloma v finišu v zadnji krog kvalifikacij za SP

icon-chevron-right 1 23 icon-chevron-right Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert

Slovenija - Turčija Damjan Žibert













































Zdesetkane Slovenke so obetavno začele obračun v Domžalah in si v uvodnih petnajstih minutah priigrale dve lepi priložnosti, obakrat je bila v glavni vlogi Maja Strnad. Prvič v šesti minuti, ko je njen strel iz bližine ubranila turška vratarka Gamze Yaman, drugič pa v 15. minuti, ko je po uigrani akciji streljala z glavo, žogo pa je z golove črte izbila Meryem Kucukbirinci.

Saša Kolman FOTO: Damjan Žibert

V 23. minuti je bilo znova nevarno pred turškimi vrati, a je strel Lare Prašnikar z roba kazenskega prostora zletel mimo leve vratnice. Le nekaj minut kasneje je turška branilka Elif Keskin zaradi nevarne igre in grobega prekrška nad Izabelo Križaj prejela rdeči karton.

V prvem delu tekme dokaj defenzivno naravnane Turkinje so se še bolj zaprle, izbranke slovenskega selektorja Saše Kolmana pa do odhoda na veliki odmor niso našle načina, da prelisičijo strnjene obrambe svojih tekmic. V 54. minuti so Slovenke doživele manjši šok. Po prvem kotu Turkinj je španska glavna sodnica Eugenia Gil Soriano zavoljo igre z roko Nine Kajzba v kazenskem prostoru pokazala na 11-metrovko, po posredovanju Vara in ogledu posnetka pa je preklicala svojo odločitev.

Slovenke so v zaključku tekme le ugnale Turkinje. FOTO: Damjan Žibert

V nadaljevanju so imele domače nogometašice terensko premoč, a njihova igra ni bila tekoča. V 61. minuti je strel kapetanke Mateje Zver zletel mimo leve vratnice, enajst minut kasneje pa so gostje blokirale močan strel Kaje Korošec.

V 83. minuti so slovenske nogometašice le povedle. Po predložku Sare Agrež z leve strani je Maja Sternad po strelu z glavo premagala slabo postavljeno turško vratarko Gamze Yaman. V tretji minuti sodnikovega podaljška je po močnem in natančnem strelu z roba kazenskega prostora zadela še rezervistka Mirjam Kastelec in postavila končni izid v Domžalah.

Lara Prašnikar (desno) FOTO: Damjan Žibert