Svetlin po žrebu skupin za EP: Nihče ni boljši, dokler tega ne dokaže na igrišču

Sloveniji žreb skupin za domače evropsko prvenstvo do 21 let prihodnje leto ni bil preveč naklonjen. V konkurenci Špancev, Italijanov in Čehov bo preboj v četrtino finala zahtevna naloga, a predstave naše mlade izbrane vrste v zadnjem času vlivajo veliko mero optimizma. To je po žrebu za našo spletno stran poudaril tudi vezist Domžal Tamar Svetlin, ki pravi, da nihče ni boljši, dokler tega ne pokaže na igrišču. Dodaja še, da s soigralci španskih oziroma italijanskih zvezdnikov nikakor ne namerava zgolj občudovati.

Četo Milenka Ačimovića na domačem evropskem prvenstvu, ki ga bo Slovenija gostila skupaj z Madžarsko, čakata dve najboljši reprezentanci v zgodovini tega tekmovanja. Tako Španija kot Italija sta v konkurenci do 21 let doslej petkrat postali evropski prvakinji. Obe imata na svojem seznamu nogometaše, ki si kruh služijo v najmočnejših evropskih klubih, zato bosta tudi tokrat med glavnimi kandidati za končni naslov. "S soigralci smo o žrebu že nekaj govorili, a o moštvih, ki nas čakajo, ni treba ravno veliko razpredati. Že imena reprezentanc so dovolj zgovorna,"pravi Tamar Svetlin, ki je v reprezentanci U21 debitiral na zadnjem zboru, ko je Slovenija odigrala prijateljski tekmi z Nemčijo in Rusijo. Predvsem Španija bo na sončno stran Alp po napovedih dopotovala z zares zvezdniško ekipo. V kvalifikacijah so izstopaliPedri(Barcelona),Brahim Diaz (Milan) in Oscar Rodriguez (Sevilla), zelo verjetno pa bosta zaigrala še dva dragulja Kataloncev,Riqui Puig inCarles Alena. Prav nogometaši furije bodo 24. marca prvi nasprotniki Slovenije, kar bi lahko vsaj do določene mere predstavljajo določeno prednost. Če bi prišlo do poraza, ta še ne bi bil usoden.

Slovenija se bo nato 27. marca pomerila s Češko, tri dni kasneje pa še z Italijo. Finale turnirja bo 6. junija v Stožicah.

"Razpored nam precej ugaja, a ne smemo kalkulirati. Moramo iti iz tekme v tekmo in iztržiti karseda veliko. Španske igralce poznamo vsi, a jih ne smemo občudovati, saj bi s tem priznali, da so nekako nad nami. Nobena ekipa ni boljša od nas, dokler tega ne dokaže na igrišču,"odločno dodaja 19-letni član Domžal, ki se je v iztekajočem se letu uveljavil kot standardni član začetne enajsterice rumene družine. Španija bo v Sloveniji in na Madžarskem branila naslov iz leta 2019, ko je z zvezdniki kovaDani Olmo,Fabian Ruiz in Dani Ceballos v finalu ugnala Nemčijo. "Na papirju sta Španija in Italija favoritinji za prvi mesti v skupini, a glede na kader je po mojem mnenju nekoliko boljša Španija. Ima igralce, ki že sedaj igrajo na najvišjem nivoju. Težko bi bilo že danes odgovoriti na vprašanje, kako najti priložnosti proti njim, saj moramo s strokovnim štabom najprej opraviti analize vseh nasprotnikov,"je nadaljeval Svetlin.

"Premoremo veliko kvalitete in to smo tudi dokazali"

Tudi Italija ima v svojih vrstah številne zvezdnike, ki si kruh večinoma služijo v elitni Serie A. V kvalifikacijah za uvrstitev na Euro je denimo tri tekme odigral Interjev Alessandro Bastoni, ki je naTransfermarktu ocenjen na kar 45 milijonov evrov. Nekaj priložnosti v reprezentanci do 21 let pa je oktobra dobil tudi MilanovSandro Tonali. Oba sta v tem času že dočakala tudi debi v članski izbrani vrsti Azzurrov. Ačimović na posameznike s takšnimi vrednostmi ne more računati. Navsezadnje je po podatkih Transfermarkta celotna mlada izbrana vrsta ocenjena na slabih osem milijonov evrov. A na zelenicah tovrstne številke ne igrajo vloge. Slovenija pa je v zadnjem času, tudi na nedavnih tekmah z Nemčijo in Rusijo, ki sta se končali brez zmagovalca, pokazala, da se lahko enakovredno kosa z vsakim nasprotnikom.

Svetlin je v tej sezoni prve lige zbral 14 nastopov, od tega je 13-krat začel v prvi postavi, zabil pa je tudi že tri zadetke.

Svetlin, ki je proti Nemčiji debitiral s klopi, proti Rusiji pa je prvič začel v prvi postavi, dodaja, da bosta pomembnejša od vseh napovedi in številk želja in ekipni duh. "To, da igrajo na višjem nivoju kot mi, je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. Definitivno pa tudi mi premoremo veliko kvalitete, kar smo na zadnjih tekmah tudi pokazali. Mislim, da bosta najpomembnejša želja in ekipni duh. Moramo delovati kot ekipa, samo tako lahko kaj dosežemo." "Dali bomo maksimum, da Slovenijo predstavimo v dobri luči"

Pred časom je v medijih odmeval revolt nogometašev, ki niso bili zadovoljni z razmerami pod bivšim selektorjem Primožem Gliho. Nogometaši, ki so se podpisali pod pritožbeno pismo, so svoje nastope pogojevali z zamenjavo selektorja, kar se je na koncu tudi zgodilo. Svetlin, ki ga tedaj sicer še ni bilo v reprezentanci, ob tem jasno dodaja, da je nošenje dresa s slovenskim grbom tako njemu kot vsem njegovim soigralcem v velik ponos. "V veliko čast nam je, da bomo zastopali svojo državo na tako velikem dogodku. Zato bomo vselej dali svoj maksimum in si prizadevali, da Slovenijo predstavimo na najboljši možni način." Prvenstvo bi moralo predvidoma potekati med 9. in 26. junijem, a je Uefa zaradi pandemije covida-19 nekoliko spremenila urnik. Skupinski del bo tako potekal med 24. in 31. marcem, izločilni boji pa bodo od 31. maja do 6. junija. Čeprav za zdaj ne kaže najbolje, še vedno živi upanje, da bodo lahko tekmam prisostvovali tudi navijači. Ti bi zagotovo predstavljali dodaten plus za našo izbrano vrsto, Svetlin pa pravi: "Seveda si vsi želimo, da bi bili na tribunah tudi navijači. To bi bila verjetno naša največja prednost, ki pa je na žalost pod vprašajem."

