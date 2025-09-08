Svetli način
Nogomet

Slovenija v Baslu pred največjo oviro na poti do mundiala

Basel, 08. 09. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
J.B.
Komentarji
6

Slovensko nogometno reprezentanco drevi čaka druga tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Po petkovem domačem remiju s Švedsko (2:2) je zdaj na vrsti gostovanje v Švici, pri prvem favoritu skupine. Matjaž Kek je pred potjo v Basel ostal brez poškodovanega Jana Mlakarja, a kljub temu razmišlja tudi o tem, kako Švicarje prisiliti v branjenje.

Točka, ki jo je z evrogolom v 90. minuti priigral Žan Vipotnik, je zagotovo dober uvod v nov kvalifikacijski cikel. Če bi Slovenija remi s Švedsko točkovno nadgradila v Baslu, bi to pomenilo odličen začetek boja za mundial, kamor iz skupine neposredno vodi le prvo mesto, drugo prinaša dodatne kvalifikacije. 

"Zavedamo se moči Švice, ki so jo pokazali tudi na prvi tekmi. A razmišljamo o naših stvareh, kako jim parirati in kako jih prisiliti, da bi se tudi oni morali braniti," pred nocojšnjim obračunom pravi selektor Matjaž Kek.

Preberi še Rezervist Vipotnik poskrbel za točko, veliko kot Triglav

Že po tekmi s Švedsko je napovedal, da bo verjetno moral nekoliko spremeniti začetno postavo, kar sicer nerad počne. V to sta ga prisilila peklenski ritem in dejstvo, da nekateri reprezentanti v klubih ne igrajo redno. Nadalje se Kek ukvarja tudi s poškodbo Jana Mlakarja, ki je proti Švedom vstopil v drugem polčasu, a nato z reprezentanco ni potoval v Basel. 

"Še nekaj igralcev je na treningu čutilo utrujenost oziroma imelo določene težave. Zbrali bomo tiste, ki bodo sposobni parirati visokemu tempu Švicarjev. Nisem prepričan, da so vsi na nivoju, da igrajo v treh dneh dve tako težki tekmi. Je pa dejstvo, da lahko z motivom, željo in voljnim momentom marsikaj kompenziraš," še dodaja Kek.

Ko si v formi, moraš samo čakati na svoj trenutek

Zelo verjetno bomo v prvi postavi videli junaka petkovega obračuna Žana Vipotnika, ki je v imenitni formi. Petkov gol proti Švedski je bil že njegov četrti v tej sezoni, tri je pred tem dosegel v majici Swanseaja.

"So kakovosten nasprotnik z znanimi imeni. Mislim, da nas čaka dobra tekma, ampak polni samozavesti gremo po dober rezultat," je napovedal nekdanji napadalec Maribora in glede svoje forme dodal: "Upam, da bom tako tudi nadaljeval. Ko napadalcu gre, mora samo čakati na svoj trenutek, tudi če je to zadnja minuta na tekmi." 

Švicarji, redni udeleženci velikih tekmovanj, so pred začetkom kvalifikacijskega cikla veljali za favorite skupine B. To vlogo so potrdili v prvem krogu, ko so dvome o zmagovalcu na srečanju s Kosovom razblinili s štirimi zadetki že v prvem polčasu. 

Tudi zato je jasno, da bi bila že točka za Slovenijo nocoj velik uspeh. Razplet obračuna na St. Jakob-Parku bomo spremljali na naši spletni strani. 

nogomet švica slovenija matjaž kek kvalifikacije
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
08. 09. 2025 18.18
Premagat Albanijo v Baslu bo težko.
ODGOVORI
0 0
08. 09. 2025 18.15
0:0
ODGOVORI
0 0
Vcashzlehtvcashposten
08. 09. 2025 18.00
+2
Vse drugega kot visok poraz naših bo zame presenečenje.... Proti švedom vse preveč nervoze v igri hitro panično oddajanje žog nobene sproščenosti in igrivosti. Nato tudi vedno ta padec v igri ko naših nekaj minut kot da ni na igrišču... Švicarji so v strašni strelski formi res razpoloženi in danes bo res dejanska slika kaj je domet naše reprezantance.
ODGOVORI
2 0
gullit
08. 09. 2025 17.57
Danes bo jasno, koliko imamo možnosti za uvrstitev na SP.
ODGOVORI
0 0
wsharky
08. 09. 2025 17.34
+4
danes bo svojo kvaliteto pokazal in dokazal Benjamin
ODGOVORI
4 0
cripstoned
08. 09. 2025 17.31
+1
Na polno od 1.minute, grobo v obrambi (tudi za voljo kartonov) in močno v napadu...pa se nimamo kaj bati..jasno da bi zmaga pomenila veliko ampak tudi z remijem smo lahko zadovoljni..
ODGOVORI
2 1
