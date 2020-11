Slovenija v četrtem bobnu pred žrebom kvalifikacij za SP 2022

Ob Sloveniji so v istem bobnu še Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Izrael, Belorusija, Gruzija in Luksemburg. Prvi nosilec kvalifikacij je glede na uvrstitev na svetovni lestvici Fife Belgija. Poleg nje so v prvem bobnu še Francija, Anglija, Portugalska, Španija, Italija, Hrvaška, Danska, Nemčija in Nizozemska. Za trinajst mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc.

Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2021. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi iz Lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v kvalifikacije. Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP.

Drugi kakovostni boben sestavljajo Švica, Wales, Poljska, Švedska, Avstrija, Ukrajina, Srbija, Turčija, Slovaška in Romunija. V tretjem so Rusija, Madžarska, Irska, Češka, Norveška, Severna Irska, Islandija, Škotska, Grčija in Finska. V petem so Armenija, Ciper, Farski otoki, Azerbajdžan, Estonija, Kosovo, Kazahstan, Litva, Latvija in Andora, v šestem pa Malta, Moldavija, Lihtenštajn, Gibraltar in San Marino.

Slovenija ostaja 62. reprezentanca sveta

Slovenska reprezentanca je kljub uspešnim predstavam v Ligi narodov in preboju v skupino B ostala na 62. mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Sprememb ni niti na vrhu; Belgija vodi pred Francijo in Brazilijo. Slovenija ima v primerjavi z oktobrsko lestvico tri točke več. Za 61. reprezentanco sveta, Slonokoščeno obalo, zaostaja pet točk, pred najbližjim zasledovalcem, Črno goro, pa ima devet točk naskoka. V prvo deseterico sta prišli Mehika in Italija, iz nje pa sta izpadli Hrvaška ter Kolumbija. Mesti sta zamenjali Argentina in Urugvaj. Slednji je nazadoval na osmo mesto, gavči pa so zdaj sedmi.

Lestvica Fife, 27. november 2020:

1. (1.) Belgija 1780 točk

2. (2.) Francija 1755

3. (3.) Brazilija 1743

4. (4.) Anglija 1670

5. (5.) Portugalska 1662

6. (6.) Španija 1645

7. (8.) Argentina 1642

8. (7.) Urugvaj 1639

9. ( 11.) Mehika 1632

10. ( 12.) Italija 1625

...

62. ( 62.) Slovenija 1379

...