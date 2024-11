Haaland poskrbel za novo vodstvo gostov (1:2)*

Začetni postavi Slovenije in Norveške:

Norvežani so sanjsko odprli obračun v Ljubljani. V četrti minuti je v kazenskem prostoru Slovencev slalomiral Antonio Nusa , preigral Karničnika in Timija Maxa Elšnika , nato pa z dokaj neprepričljivim strelom ugnal Jana Oblaka .

Antonio Nusa in Adam Gnezda Čerin

Slovenija je na svojo prvo priložnost čakala do 19. minute. Takrat je nevaren predložek pred gostujoča vrata poslal Erik Janža, do skoka in strela z glavo je prišel Jan Mlakar, a mu je prečka preprečila veselja.

Vendarle pa ga je pri tem na nedovoljen način oviral Torbjorn Heggem in angleški sodnik Michael Oliver je dosodil najstrožjo kazen v korist Slovenije. Strel je natančno izvedel Šeško, ki je z zadetkom poskrbel za val navdušja v razprodanih Stožicah.