Bohar junak zmage: Nikoli nisem zadovoljen, a za prihodnost se ni bati

"Zelo sem vesel za tri točke, ki smo jih danes osvojili. Prvič smo igrali v takšni postavi in že danes se je videlo, da so bile nekatere reči že dosti boljše. Če bomo dali vse od sebe, da bomo trenirali, kot smo do sedaj, se za reprezentančno prihodnost ni bati," je na novinarski konferenci po tekmi povedal edini slovenski slovenski strelec tega reprezentančnega ciklusa Damjan Bohar. "Vesel sem za Nina (Kouterja, op. a.), da je dobil priložnost in mislim, da jo je zelo dobro izkoristil. Selektorju je dal signal, da lahko vedno računa nanj. Glede sebe pa ... Sami veste, tisti, ki me poznate, da nikoli nisem zadovoljen, vedno stremim k napredku in tako bo tudi naprej. Naša igra mora biti še boljša in sem prepričan, da bo še boljša."

Tako proti Grčiji (0:0) kot Moldaviji (1:0) je obramba zdržala in ni prejela zadetka, a vtis je pokvaril napadalni del igre, v katerem Slovenci ‒ sicer brez nekaterih standardnih nosilcev, kot sta Josip Iličić in Benjamin Verbič‒ niso pokazali prave konkretnosti, idej, rešitev.

"Ne mislim, da smo bili zadržani, ampak premalo agresivni, krvoločni, s premalo želje, da bi dosegli gol. To zagotovo manjka. Pripravimo si premalo priložnosti, to se vse vidi in ne bežim od tega. Tu je treba iskati rešitve. Če hočeš zmagati, moraš zadeti. Manjka nam prava igra po bokih in v napadu. Zadnja leta je vse to nosil čarovnik (Iličić; op. STA) in so se vsi zanašali nanj, da bo vse sam rešil. Morajo pa tudi drugi prevzeti odgovornost," je poudaril selektor Matjaž Kek.

Ta je tokrat imel na voljo precej spremenjeno postavo, v kateri so ob omenjenih manjkali še nekateri standardni udeleženci prejšnjih zborov, kot so Bojan Jokić, Aljaž Struna, Robert Berić, Tim Matavž, Rene Krhinin drugi. Kar nekaj igralcev je tako prvič okusilo člansko reprezentanco, tudi Nino Kouter, ki je pokazal precej želje, in Blaž Kramer, ki je v nekaj minutah poskrbel za več nevarnosti pred moldavskim golom kot pred njim standardni Andraž Šporar. Ta se v kombinaciji s Harisom Vučkićemv večini tekme ni znašel v pomanjkanju prostora.