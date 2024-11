Slovenija za obstanek v skupini B Lige narodov proti Slovaški

Žreb je določil, da se bodo slovenski nogometaši za konec četrte izdaje lige narodov pomerili s Slovaško, s katero so doslej odigrali devet tekem, od tega šest kvalifikacijskih za nastop na SP in EP. Nazadnje sta se zasedbi v kvalifikacijah za SP 2022 dvakrat razšli z neodločenim izidom (2:2, 1:1), skupno pa je Slovenija trikrat zmagala, štirikrat igrala neodločeno in dvakrat izgubila.

Varovanci selektorja Matjaža Keka so v prvem delu tekmovanja končali na tretjem mestu skupine B3 za Norveško in Avstrijo. Slovenija je dvakrat premagala Kazahstan in dvakrat remizirala z Avstrijo, medtem ko je bila Norveška dvakrat premočan tekmec. Osem točk je zadostovalo za tretje mesto v skupini in dodatna dvoboja za obstanek v ligi B z drugouvrščenimi ekipami iz lige C.

V kvalifikacijah za SP leta 2010 je Slovenija dvakrat ugnala Slovaško (2:0, 2:1) in si nato v dodatnih kvalifikacijah proti Rusiji priborila drugi nastop na mundialu po letu 2002. Prva tekma bo na Slovaškem na sporedu 20. marca prihodnje leto, povratna pa tri dni kasneje v Sloveniji. Istočasno bodo odigrali tudi četrtfinale med elito ter dodatne tekme za preboj v ligo A in B. Polfinale lige A bo nato 4. in 5. junija 2025, finale in tekma za tretje mesto sta na sporedu 8. junija, medtem ko bodo tekme za preboj v ligo C iz lige D 26. in 31. marca 2026.

Pari četrtfinala zaključnega dela tekmovanja v ligi A so Nizozemska - Španija, Hrvaška - Francija, Danska - Portugalska in Italija - Nemčija. Za preboj v ligo A je žreb določil pare Turčija - Madžarska, Ukrajina - Belgija, Avstrija - Srbija in Grčija - Škotska.