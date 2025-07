Slovenke v 'deželi tam spodaj'

Lara Prašnikar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pred našo reprezentanco sta zahtevni preizkušnji proti reprezentanci, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2023 zasedla četrto mesto. Avstralija je sicer skupaj z Novo Zelandijo tudi uspešno gostila to prvenstvo. Trenutno zaseda 15. mesto na svetovni lestvici. "Minili so trije tedni od zadnje reprezentančne akcije. V Ligi narodov nam je uspelo nekaj velikega – iz Lige B smo se prebile v Ligo A. Naš osnovni cilj je bil obstanek, tiha želja pa napredovanje. In to nam je uspelo," je po prihodu v Avstralijo za uradno spletno stran NZS povedala kapetanka Mateja Zver ter se ozrla na uspešno obdobje reprezentance v Ligi B. Zdaj so misli že usmerjene v tekmi z domačinkami.

"Na tekmah proti Avstraliji pričakujem bučno podporo s tribun. Avstralska je ena najboljših reprezentanc na svetu, pričakujemo trdi in zahtevni tekmi. V njihovi ekipi je veliko igralk, ki se bodo želele dodatno dokazati. Mi pa bomo šle v tekmo kot vedno – odločno in s ciljem dati svoj maksimum. Ti dve tekmi sta tudi odlična priprava na izzive, ki nas čakajo v Ligi A," je zaključila Mateja Zver, ki je doslej za slovensko člansko reprezentanco odigrala 118 tekem in dosegla 54 zadetkov.

Saša Kolman FOTO: NZS icon-expand