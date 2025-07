Slovenke na prvi tekmi gladko poražene proti Avstralkam

Slovenke so na doslej najbolj oddaljenem gostovanju v zgodovini reprezentance zaspano začele dvoboj. Potem ko so si skorajda zabile avtogol v drugi minuti, je ob posledičnem kotu Avstralija povedla po zmedi in gneči v osrčju kazenskega prostora. Zadela je Shane Gielnik. V nadaljevanju so Slovenke vzpostavile ravnotežje in si priigrale nekaj lepih priložnosti. Prečko je v 15. minuti stresla Špela Kolbl, blizu je bila tudi Maja Sternad, medtem ko so strel Zare Kramžar iz obrata Avstralke blokirale, Dominika Čonč pa je od daleč merila naravnost v vratarko Teagan Micah.