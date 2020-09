Liga narodov: Slovenija in Grčija brez golov v Stožicah

Slovenska vrsta je v dodobra spremenjeni postavi začela novo izvedbo Lige narodov. Pred zaradi novega koronavirusa praznimi tribunami v Stožicah ji je nasproti stala Grčija (54.), ki je na lestvici Mednarodne nogometne zveze deset mest pred Slovenci. Ti so pogrešali kar nekaj nosilcev igre. Pred tekmo so v slovenskem taboru napovedovali igro na zmago, a roko na srce ji tokrat niso bili blizu, tako da tudi v šestem poskusu Slovenija ni premagala Grčije, proti njej je tretjič igrala neodločeno. Selektor Matjaž Kek je v skladu z napovedmi opravil precejšnje število menjav v začetni postavi, kjer sta bila ob standardnem Janu Oblaku v vratih v osrčju obrambe Miha Mevlja in Miha Blažič , na bočnih položajih je na levi strani začel Jure Balkovec , na desni je bil standardni Petar Stojanović , v zvezni vrsti so začeli Damjan Bohar , Amedej Vetrih , Jaka Bijol in Rajko Rep , v napadu pa sta bila Haris Vučkić in kot običajno Andraž Šporar.

Ta postava si je v prvem polčasu priigrala le eno nevarnejšo akcijo, ko je Bohar, ki ga je Kek spodbujal k igri ena na ena, obenem pa pozival svoje varovance k strelom, z leve podal pred gol, a ni našel pravega naslovnika. Sicer je v osmi minuti od daleč poskusil še Vetrih, a točno v vratarja Vassilisa Barkasa. Grki so imeli več obetavnejših napadov, v peti minuti je Vangelis Pavlidisstreljal z roba kazenskega prostora, Oblak pa ni imel težav, v 16. je Blažič nerodno posredoval in žogo poslal malce čez lasten gol, malce pred tem pa so Grki zapravili še protinapad dva na ena. Najnevarnejšo akcijo so Grki izvedli v 29. minuti, ko je v bližini gola poskusil Pavlidis, a je bil Oblak zbran, tri minute pred tem pa se je grški prodor po desni strani končal brez pravega zaključka.

Grki so tudi v uvodu drugega polčasa prevzeli pobudo, Slovenci praktično niso prišli čez polovico, za nameček se je v 51. minuti moral izkazati še Oblak po strelu Dimitrisa Limniosa. Tudi v nadaljevanju so Grki ob premalo agresivnih Slovencih bolj ali manj zlahka držali žogo, a tudi oni si kakšne resne priložnosti niso pripravili. V 81. minuti je do strela pri Grkih v kazenskem prostoru prišel Dimitris Siovas, a je bil Oblak na mestu. V 86. minuti pa so si končno priložnost priigrali tudi domačini, ko jeSaša Aleksander Živec podal pred vrata z desne strani, Šporar pa je bil premalo natančen. V teh trenutkih so tudi Slovenci pokazali več živahnosti, to pa je bilo tudi vse, kar so še pokazali na tem obračunu.

Izida, Liga narodov, prvi krog, liga C, skupina 3:

Slovenija - Grčija0:0

Postavi:

Slovenija: Oblak, Stojanović, Blažič, Mevlja, Balkovec, Vetrih, Bijol (77./Kouter), Vučkić (60./Zajc), Rep (52./Živec), Bohar, Šporar.

Grčija: Barkas, Bakakis, Siovas, Svarnas, Giannoulis, Kurbelis, Zeca, Bakasetas, Limnios, Mantalos (87./ Masouras), Pavlidis (74./Fountas).

Moldavija - Kosovo1:1 (1:0)

Nicolaescu 20.; Kololli 71.