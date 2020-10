'Kosovo? Ne poznamo jih preveč. So mlada reprezentanca, a zelo kakovostna'

" Ne poznamo jih preveč, so mlada reprezentanca. Poznam le vratarja s prijateljske tekme z Girono. Vem pa, da so kakovostni igralci, ker igrajo v dobrih klubih, tako da moramo paziti na njih ," je o naslednjih tekmecih s Kosova dejal Haris Vučkić in dodal, da so verjetno razočarani po sinočnjem razpletu dodanih kvalifikacij za Euro 2020, ko so končali tekmovanje s porazom proti Severni Makedoniji. " So razočarani, pa tudi motivacija ti ob tem pade. To je lahko pozitivno za nas. Oni bodo pripravljeni na nas, najbolj pomembno je, kako se bomo mi postavili na igrišču. Šli bomo tja s pozitivnimi mislimi in iztržiti dober rezultat ," pravi Vučkić. Ker se je poškodoval Andraž Šporar , bo morda prav on dobil večjo priložnost na naslednjih tekmah. A se s tem ne obremenjuje. " Pripravljen sme na izziv, če mi bo selektor dal priložnost, bom dal svoj maksimum. Škoda, da je Andraž poškodovan, žal mi je, da ga ni zraven. Drugi napadalci bomo dobili priložnost, upam, da jo bomo izkoristili ."

Zaveda se, da je v ekipi veliko novincev, kar pa za vse lahko pomeni tudi nove priložnosti: "Veliko je novincev, sem pa kot vedno ponosen, da sem tukaj. Dobili bomo še nekaj priložnosti in skušali jih bomo maksimalno izkoristiti. Dobro smo začeli to tekmovanje, upam, da lahko tako nadaljujemo." Rajko Rep se je razveselil svojega prvega gola za člansko izbrano vrsto proti San Marinu, a poudaril, da je tekma že pozabljena. "Seveda je poseben občutek, prvi gol za reprezentanco, to je želja vsakega igralca. Sem vesel, a to je zdaj za mano. Želim pa si to ponoviti tudi z naslednjim nasprotnikom." Naslednje tekmece je spremljal tudi v četrtkovem televizijskem prenosu. "Smo spremljali njihovo tekmo, so dobra in disciplinirana ekipa. Imajo ogromno posameznikov, ki delajo razliko. Za nas bo težka preizkušnja, ampak moramo slediti svojemu načinu igre. Gremo tja na zmago in želimo, da se z njo vrnemo domov," pravi Rep Čeprav je bila tekma s San Marinom prijateljska in je bil tekmec iz spodnjega kakovostnega razreda, pa Rep meni, da so tudi takšne tekme pomembne. "Ne glede na nasprotnika so pomembne, da se držimo principov, da odigramo, kar želi selektor. Tam lahko dobi več odgovorov kot na treningu. Selektor lažje oceni, kdo se bolje in slabše znajde."

Slovenija, ki je v septembrski akciji v tem tekmovanju doma premagala Moldavijo (1:0) in igrala neodločeno z Grčijo (0:0), bo naslednji tekmi lige narodov igrala 11. oktobra na Kosovem in 14. oktobra v Moldaviji.