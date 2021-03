Sanjski začetek kvalifikacij za SP: Hrvaška na kolenih v Stožicah

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah začela pot proti svojemu tretjemu nastopu na svetovnih prvenstvih. Da je bil uvod v nov kvalifikacijski cikel za SP 2022 spektakularen, so se izbranci Matjaža Keka srečali s svetovnimi podprvaki Hrvati. In Slovenci so kvalifikacije odprli sanjsko. Z veliko mero borbenosti, discipline in dobro predstavo ter s kančkom sreče so ugnali favorizirane "ognjene" nogometaše. Edini gol na tekmi je že v 15. minuti dosegel Sandi Lovrič. Naše v naslednjih dneh čakata še preizkušnji v gosteh, in sicer v Sočiju proti Rusiji, v Nikoziji pa proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.

Jan Oblak je bil sijajen na vratih Slovenije. Vseh devedeset minut je soigralcem vlival samozavest ...

Slovenski nogometaši so v uvodu poti proti Katarju 2022 gostili svetovne podprvake Hrvate. Na prejšnjih osmih medsebojnih tekmah jim jih še ni uspelo premagati, tokrat pa so, čeravno so se večino tekme branili, znali z borbeno in disciplinirano predstavo obdržati svojo mrežo nedotaknjeno po zgodnjem in zmagovitem zadetku Sandija Lovrića. Slovenija tako nadaljuje lep niz, saj je neporažena devet tekem zapovrstjo.

Jan Oblak vs Hrvaška

Selektor Kek je v začetno enajsterico postavil bolj ali manj standardno postavo v obrambi, v zvezni liniji so bili Jasmin Kurtić, Sandi Lovrič in Jaka Bijol, za napadalni del pa so bili zadolženiDamjan Bohar, Josip Iličićin Andraž Šporar. Hrvati so odločneje začeli tekmo in v sedmi minuti je imel Andrej Kramarićodprt strel z roba kazenskega prostora, a malo zgrešil cilj. Še bližje zadetku je bil Nikola Vlašić v deseti minuti, ko je hitro potegnil v kazenskem prostoru in z leve strani zadel nasprotno vratnico. Le pet minut pozneje po pogumnejši igri domačih so Slovenci povedli, do strela je prišel Sandi Lovrić na vrhu kazenskega prostora, ta je takoj sprožil, žoga je vmes malce oplazila še Marcela Brozovićain končala za hrbtom Dominika Livakovića. Tudi v naslednjih trenutkih so Slovenci nekajkrat poskrbeli za malce bolj vroče dogajanje v kazenskem prostoru gostov, a brez pravega strela. V drugi polovici polčasa je terenska prevlada pripadla Hrvaški, ki pa ob disciplinirani domači obrambni vrsti ni prišla do nevarnega strela. V 43. minuti je na drugi strani Slovenija izpeljala obetaven protinapad, a je Josip Iličić žogo na koncu poslal čez gol z roba kazenskega prostora. Na drugi strani je ob koncu polčasa z glavo poskusil Domagoj Vida, a Jan Oblak ni imel veliko dela.

Slovenija - Hrvaška (prvi polčas)

V drugem polčasu je najprej pri Hrvatih malce zunaj kazenskega prostora do strela prišel Mislav Oršić, a je bil Oblak na mestu, tako kot na drugi strani Livaković v 59. minuti po poskusu Andraža Šporarja. Hrvati so sicer še vedno imeli precejšnjo terensko pobudo in posest žoge, toda strnjena domača obramba jim ni dovolila nevarnejšega poskusa. Na drugi strani je v 78. minuti s slabih 20 metrov poskusil Blaž Kramer, a je meril preveč po sredini, tako da Livaković ni imel težkega dela. Po novem pritisku Hrvatov je v 84. minuti poskusilIvan Perišić malce z leve strani, a Oblak je bil pripravljen tudi na to. Kek je ob tem dodatno zaprl igro, ko je v igro poklical še Kenana Bajrića in Nejca Skubica, kljub temu pa je Slovenija v 89. minuti prišla do protinapada, ki ga je zaključil Kramer, a le za malo zgrešil cilj.

Slovenija vs Hrvaška

Rusi zmagali na Malti, Slovaki neodločeno na Cipru V slovenski skupini H so igrale še preostale ekipe. Rusija je na gostovanju na Malti zmagala s 3:1, Slovaška pa je v gosteh pri Cipru igrala neodločeno 1:1. Rusijo je na Malti v vodstvo popeljal Artjom Dzjubav prvem polčasu, vodstvo je še pred odmorom povišalMario Fernandes. Joseph Mbong je z znižanjem poskrbel za bolj negotov drugi polčas, nazadnje pa je dvome o zmagovalcu razblinil Aleksander Soboljev v 90. minuti. Na Cipru pa sta se domača reprezentanca in Slovaška razšli brez golov in z delitvijo točk.



Izidi, kvalifikacije za SP, skupina H:

Slovenija - Hrvaška 1:0 (1:0)

Lovrič 15.



Postavi:

Slovenija: Oblak, Stojanović, Blažič, Mevlja, Balkovec, Bijol (69./Vetrih), Lovrič (86./Bajrič), Kurtić, Iličić (86./Skubic), Šporar (69./Kramer), Bohar (64./Črnigoj). Selektor: Matjaž Kek. Hrvaška: Livaković, Vrsaljko, Lovren, Vida, Barišić (46./Oršić), Brozović, Kovačić (82./Pašalić), Kramarić (64./Brekalo), Modrić, Vlašić (69./Budimir), Perišić. Selektor: Zlatko Dalić Cioer - Slovaška0:0 Malta - Rusija 1:3 (0:2)

Mbong 56.; Dzjuba 23., Fernandes 35., Soboljev 90.

