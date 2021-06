Slovenci do remija v izdihljajih tekme v Skopju

Slovenska nogometna reprezentanca ima pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 pred poletjem še dve postaji na prijateljskih tekmah. Prvo je opravila v Skopju, kjer je iztržila 1:1. Druga pa bo na sporedu v petek, ko bo Slovenija v Kopru gostila Gibraltar. Tekmi sta namenjeni tudi preverjanju določenih novih in novejših imen v reprezentanci, je pred prvim dvobojem poudaril selektor Matjaž Kek . Obračun s Severno Makedonijo je bila 258. uradna tekma Slovenije. Doslej zadnja tekma med tema nasprotnikoma pa je bila v sklopu kvalifikacij za EP 2020, Makedonci, ki so si prek lige narodov zagotovili svoj prvi nastop na velikih tekmovanjih in bodo na EP igrali z Avstrijo, Nizozemsko in Ukrajino, pa so v Skopju slavili z 2:1. Danes so nekoliko podjetneje začeli Slovenci. Z igrišča je sicer zaradi poškodbe že v peti minuti moral Jure Balkovec , zamenjal ga je Mario Jurčevič , potem pa sta domačega vratarja Stoleja Dimitrievskega ogrozila najprej Jan Mlakar in potem še Josip Iličić, ki je v 11. minuti uprizoril sprehod skozi obrambo tekmecev, a nato ni najbolje streljal. V 22. minuti so Slovenci zaman zahtevali najstrožjo kazen, ko je v kazenskem prostoru Egzon Bejtulaj zrušil Andraža Šporarja , isti igralec Slovenije pa je imel priložnost v 30. minuti, a iz bližine z glavo ni bil najbolj natančen. Na makedonski strani pa je bil najnevarnejši Eljif Elmas , a je bil ob dveh njegovih poskusih vratar Jan Oblak zbran, nevaren pa bi lahko bil tudi poskus veteranskega zvezdnika domačih Gorana Pandeva , ki pa žoge po podaji Egzijana Alioskega na kakšnih desetih metrih ni dobro sprejel, tako da Oblak ni imel veliko dela.

V nadaljevanju je Kek priložnost v vratih ponudil Vidu Belcu, ki pa je imel precej več dela. Makedonci so pritisnili in prevzeli pobudo, njihov pritisk pa je obrodil sadove v 55. minuti, ko je po hitrem protinapadu in natančni podajiAleksandra Trajkovskega z močnim strelom pod prečko zadel Elmas. V nadaljevanju je Kek na igrišče poslal še mladega aduta, 18-letnega Benjamina Šeška, tudi sicer pa precej pomešal postavo, med drugimi je po uri tekme z igrišča odšel tudi Iličić. Slovenci tudi pozneje niso našli rešitve, pri tekmecih je nato v 70. minuti počitek dobil tudi kapetan Pandev, Slovenci pa niso izvedli kakšnega nevarnejšega napada, medtem ko so Rostov, Elmas in soigralci še nekajkrat prišli do priložnosti za povišanje vodstva. Ko je že kazalo, da bo Slovenija izgubila, pa je globoko v sodnikovem dodatku edino pravo akcijo v drugem polčasu začel Jurčevič, njegovo podajo v kazenski prostor je podaljšal Jaka Bijol, na pravem mestu pa je bil Domen Črnigoj in poskrbel za 1:1. "Rezultat me vedno zanima, vsako tekmo želim dobiti. Veliko stvari v prvem polčasu je bilo dobrih, potem smo veliko menjali. Nato pa smo zakuhali sami sebi, imeli smo serije napak. Ampak to je najbrž cena, ki jo moramo plačati. Sem pa zadovoljen z določenimi igralci. Po golu je bilo jasno, da moramo poskušati s preskok igro. V prvem polčasu je bilo videti res kakovostno, a po menjavah izgubiš ritem. V prvem polčasu smo bili na želeni ravni, rad pa bi, da bi bili še hitrejši in nevarnejši za gol. Morali bomo odločneje in konkretneje igrati, da ne bi dobili takšnih golov, kot smo ga. To je bila tekma, ki jasno pokaže nekatere stvari, se pa vidi, da je konec sezone, vidi se, da so nekateri daleč od forme. Severna Makedonija pa je zelo neugoden tekmec za vsakogar, vidi se, da se pripravlja na EP. Ima veliko igralcev, ki jih dobro poznam, želim ji dober rezultata na Euru, verjamem, da lahko pokaže dobro predstavo," je bil izčrpen po tekmi selektor Kek.