Slovenke po borbeni igri v končnici ostale brez velike točke

Slovenke so fantastično začele dvoboj in proti odličnim Francozinjam celo povedle.

Slovenke so pred približno 500 gledalci v Fazaneriji proti favoriziranim tekmicam, med drugim četrtim na svetovnem prvenstvu 2011, povedle v 20. minuti, ko je Lara Prašnikar v osrčju kazenskega prostora unovčila lepo podajo Pamele Begić . Ta je pred tem lepo sprejela žogo po podaji z leve strani in jo nato oddala do strelke Prašnikarjeve. Osem minut pozneje so gostje izenačile prek Marie-Antoinette Katoto , ki je zadela z glavo po prostem strelu z desne strani. Ista igralka je prav tako z glavo zadela tudi v 60. minuti za vodstvo z 2:1. Slovenke so sicer imele tudi nekaj svojih (pol)priložnosti, med drugim je v 76. minuti Manja Rogan le za malce zgrešila cilj z desne strani, Mateja Zver pa ni dobila boja ena na ena v 85. minuti s francosko vratarko. V 88. minuti pa je Zverova le zadela, uspešno je izvedla najstrožjo kazen, ki jo je priigrala Ana Milović , sicer najboljša strelka v zadnjih sezonah v slovenskem prvenstvu, in izid proti peti reprezentanci z lestvice Mednarodne nogometne zveze poravnala na 2:2. V sodniškem dodatku pa so Francozinje prav tako prišle do enajstmetrovke, ko je Roganova naredila prekršek, Amel Majri pa je poskrbela za zmago gostij.

Tekmo so Slovenke začele v postavi Zala Meršnik, Kristina Erman, Sara Agrež, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begić, Špela Kolbl in Lara Prašnikar, v nadaljevanju pa so priložnost za igro dobile še Ana Milović, Manja Rogan, Adrijana Mori in Sara Makovec.

V skupini I so ob Sloveniji, Franciji in Estoniji še Wales, Grčija in Kazahstan. V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023. Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018. To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.

Izid, kvalifikacije za SP 2023, ženske:

Slovenija - Francija 2:3(1:1)

Prašnikar 20. Zver 88./11m; Katoto 28., 60., Majri 90./11m