Slovenija do remija v Oslu

Slovenska vrsta na stadionu s pogledom na vrh skakalnice na Holmenkollnu doslej še ni osvojila niti točke. Potem ko se je v slovenski vrsti v zadnjih dneh govorilo o dveh porazih, slabi igri in morebitnem odhodu Matjaža Keka (tega zaradi okužbe z novim koronavisuom ni bilo v norveško prestolnico), pa so bili Norvežani pred tekmo v naletu, v gosteh so premagali tako Srbijo kot Švedsko. Toda slovenska vrsta se je tokrat predstavila v drugačni luči, resda strelsko ni bila uspešna, a borbenosti je bilo tokrat neprimerno več kot v Beogradu pred dnevi, tako da je prišla do želene točke - prve na Norveškem in prve v tej izvedbi lige narodov. Slovenci so tekmo začeli z nekaterimi spremembami, v sistemu 4-4-1-1 sta bila v osrčju obrambe David Brekalo in Miha Blažič, na bokih Gregor Sikošek in Žan Karničnik, na sredini Petar Stojanović (na naslednji tekmi ga ne bo zaradi kartonov), Adam Gnezda Čerin, Jasmin Kurtič in Benjamin Verbič, v napadu pa Žan Celar in Benjamin Šeško. Slovenci so kar odločno začeli in v peti minuti prišli do udarca iz kota, po katerem je Brekalo z glavo zgrešil cilj. Nato je bila igra mirnejša, enakovredna in brez velikih priložnosti, v 20. minuti je sicer od daleč poskusil Kurtić, toda Oerjan Nyland ni imel veliko težav.



Norvežani kljub napadalnemu zvezdniku Erlingu Haalandu dotlej pred ne povsem povsem polnim Ullevaalom (ta ima kapaciteto 28.000 gledalcev) niso prišli do omembe vrednega poskusa, zato pa je v 32. minuti po spodobni akciji na levi strani do novega strela prišel Kurtić, toda žogo poslal čez gol. V 37. minuti je bilo znova bolj vroče pred norveškimi vrati, ko je Celar prišel do žoge v bližini gola, zadel tudi vratnico, potem pa naredil prekršek nad vratarjem. V 43. minuti je imela Slovenija tudi nekaj sreče, saj je sam proti Janu Oblaku stekel Joshua King, a se zapletel. Isti igralec je le nekaj trenutkov zatem tudi zadel z diagonalnim strelom malce z leve strani z dobrih desetih metrov, a je bil v prepovedanem položaju. Tik pred koncem polčasa pa so trije Slovenci stekli v protinapad proti dvema Norvežanoma, a je na koncu Kurtić preslabo oddal žogo proti Stojanoviću.