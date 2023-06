Slovenci se že veselijo razprodanih Stožic – a najprej je na 'jedilniku' finski zalogaj

Dobrega razpoloženja ne kazi niti poškodba kapetana Jana Oblaka , ki tokrat ne bo mogel pomagati slovenski reprezentanci. " Vsi vemo, kaj pomeni Jan za to reprezentanco, tako v slačilnici kot tudi na igrišču. Imamo pa tudi v ostalih vratarjih dovolj kvalitete in izkušenj, da to ne bi smel biti večji problem. Prepričan sem, da bo tisti, ki bo stopil med vratnici, uspešno kos svoji nalogi ," verjame v soigralce branilec francoskega Angersa.

"Komaj čakamo na ti dve tekmi, imamo velika pričakovanja in tudi nasploh čutim ogromno pozitivne energije," je v izjavi za uradno spletno stran NZS trenutni utrip predstavil Miha Blažič , ki si želi nadaljevanja odličnega rezultatskega niza slovenske reprezentance. Ta je neporažena že več kot leto dni oziroma na zadnjih osmih tekmah. " Vsako tekmo poskušamo zmagati in tako bo tudi tokrat. Na Finsko se podajamo z istimi mislimi, kot smo začeli kvalifikacije. Vemo, da nas v Helsinkih čaka zelo težka naloga, a smo po drugi strani prepričani tudi v svoje kvalitete. Dobro atmosfero bo treba prenesti na igrišče."

Z Blažičem se strinja tudi Erik Janža. "Jan je kapetan, vodja te ekipe in zagotovo se bo njegova odsotnost poznala. Žal je tako v nogometu. V vsakem primeru pa menim, da je ekipa dovolj izkušena, da bo to vrzel uspešno nadomestila. Jana bomo pogrešali, ampak tokrat moramo pokazati našo kakovost tudi brez njega," je za spletno stran NZS dejal bočni branilec, ki se je vrnil v reprezentanco po daljši odsotnosti. "Res je minilo že nekaj časa, vendar se vsakega poziva z veseljem udeležim, če sem le zdrav. Imel sem počeno rebro, kar je zelo boleče. Nisem treniral stoodstotno in tudi zaradi tega nisem prišel na marčevsko akcijo. Ta težava je sedaj mimo, v klubu sem odigral končnico brez težav, tako da se sedaj počutim res odlično," o težavah s poškodbo pove Janža, ki v poljskem Gorniku deli slačilnico tudi s finskim reprezentantom Richardom Jensnom.

"Vem, da nas čaka v Helsinkih poln stadion in močna reprezentanca. Imam tudi soigralca, ki je finski reprezentant in pravi, da komaj čakajo obračun z nami. To pomeni, da so visoko motivirani, ampak tudi mi moramo pokazati, po kaj smo prišli ter da si želimo točke. Imamo čas, da se pripravimo, in verjamem, da se bo za nas razpletlo tako, kot si želimo," je za spletno stran krovne zveze o Fincih povedal Janža, ki je navdušen tudi nad dejstvom, da bodo Stožice razprodane proti Dancem. "Super, da bo stadion poln, tako bi moralo biti vsako tekmo. Ko igra Slovenija, mora biti praznik. Komaj čakamo tekmo, vendar najprej je pred nami Finska."