Slovenci ciljajo na zmago nad Norvežani v razprodanih Stožicah

Norveška in Avstrija oviri na poti do najvišjega ranga Lige narodov Slovenija je po zgodovinskem uspehu na evropskem prvenstvu v letošnji izvedbi Lige narodov za uvod doma remizirala z Avstrijo (1:1) in nato premagala Kazahstan (3:0). V drugem ciklu je v gosteh sledil poraz proti Norveški (0:3) in še ena zmaga proti Kazahstancem (1:0).

Norvežani so v Oslu poskrbeli za edini poraz Slovenije v letošnjem letu.

Izbranci selektorja Matjaža Keka so tako po štirih krogih lige B skupine B3 pri sedmih točkah, prav toliko pa jih imata še Avstrija in Norveška. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje pa v kvalifikacije za obstanek. "Res gre hitro, nekako smo že po enem mesecu spet zbrani. Nimamo veliko časa, v četrtek je že nova tekma in pričakujemo poln izkupiček, cilj nam je šest točk," je dejal Jan Mlakar, ki je z golom odločil zadnjo tekmo v Kazahstanu. "Iskreno se vse tako hitro odvija, da sem čisto pozabil na zadetek, ampak sedaj, ko se spominjam za nazaj, je bilo definitivno lepo. Nekako me je nagradilo, sploh po tistih težavah, ki sem jih imel s poškodbo in posledično manj minutaže v klubu." Mlakar v Italiji ne uživa želene minutaže Pisa, za katero igra 26-letni Slovenec, po 13 krogih zaseda prvo mesto v Serie B, a Mlakar pod taktirko nekdanjega italijanskega golgeterja Filippa Inzaghija ne uživa minutaže, ki bi so jo morda želel. "Definitivno ni lahko, ko ne igraš v klubu, kolikor bi si želel, ampak ko pridem v reprezentanco, pozabim na klub in obratno. Na vsakem treningu dam vse od sebe, na koncu pa selektor odloči, koliko minut si kdo zasluži," pravi Mlakar.

Jan Mlakar je v 55. minuti poskrbel za edini zadetek na gostovanju pri Kazahstanu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovencem borba za prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo A služi kot dodatna motivacija. "Lepo je, da se borimo za nekaj, da še ni vsega konec. Smo v super položaju, vse je v naših rokah. Igramo proti dobrim nasprotnikom, tako da bo veliko odvisno od nas. Moramo se dobro pripraviti, verjeti vase in biti kot eno, kot smo bili celo leto," poudarja 26-letnik, ki je svojo pot pričel v Domžalah. Razprodane Stožice dodatna energija za slovenske nogometaše Dvoboj proti Norveški bo v četrtek v Stožicah na sporedu ob 20.45, Slovenci pa bodo vnovič imeli močno podporo s tribun. Slovenska vrsta se je sicer z Norvežani pomerila 12-krat, proti njim so zabeležili dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov.

Petar Stojanović je dres slovenske članske izbrane vrste oblekel na 60 tekmah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Veseli smo, da smo spet prišli sem in se spet vidimo. Na žalost se po tem zboru ne bomo videli kar nekaj časa, tako da moramo tokrat še bolj uživati in se najbolj pripraviti na obe tekmi. Vemo, da smo še v igri za prvo mesto, kar je seveda naš cilj. Vemo, da so Stožice razprodane, kar nam bo dalo dodatno energijo in želimo si zmage," pa je dejal Petar Stojanović. "Igramo proti dvema zelo kakovostnima nasprotnikoma. Norveška je v prvi tekmi pokazala, da so tudi fizično zelo močni, tako da se moramo dobro pripraviti. Analizirali bomo vse slabe stvari, ki smo jih delali na Norveškem, in prepričan sem, da bomo pokazali eno dobro tekmo pred našimi navijači in da s to dodatno energijo nadaljujemo tam, kjer smo končali po evropskem prvenstvu z dobrimi rezultati," je še dodal 29-letni nogometaš. Zelenica v Stožicah še naprej buri duhove Po večnem derbiju med ljubljansko Olimpijo in Mariborom je trener Victor Sanchez ponovno izpostavil slabe pogoje na stoženski zelenici, česar se je dotaknil tudi Stojanović.

"Edino, kar me mogoče malo skrbi, je igrišče v Stožicah," je dejal slovenski reprezentant, ki sicer brani barve Salernitane, in nadaljeval: "Na derbiju med Olimpijo in Mariborom sem opazil, da so imeli igralci precej težav s kontrolo žoge. Ekipam, kot sta Olimpija in Maribor, ki gojita igro z večjim številom podaj, lahko takšno igrišče povzroča velik problem. Toda situacija je za nas in nasprotnika enaka, moramo se prilagoditi. Veliko tekem smo že odigrali na takšnem igrišču, tudi proti Kazahstanu, ko je bilo igrišče izredno zahtevno, smo pokazali, da se znamo prilagoditi. Osredotočili se bomo na dobre stvari in ne bomo preveč razmišljali o igrišču."