'Slovenijo obožujem, ampak sem Hrvat, ki želi igrati za Hrvaško'

26-letni Franko Kovačević je zaradi nogometa živel že marsikje. Športno pot je razumljivo začel na Hrvaškem, pred poletno selitvijo v Celje pa igral še v Nemčiji, Združenih državah Amerike, Južni Koreji in na Cipru. "Meni je top, sem presrečen. Družina se je privadila, otroka hodita v vrtec, žena se počuti super. Mesto ni preveliko, ni gneče, tako da je vse odlično. Lahko sem osredotočen na nogomet, kar je najpomembneje," je našemu novinarju Janu Lukaču povedal odlični napadalec.

Izjemne predstave so prinesle številne govorice o morebitnem zimskem prestopu, o katerem Kovačević ne razmišlja. "Tukaj sem presrečen. Smo skromna družina, ki je zadovoljna s tem, kar ima," pravi napadalec, ki bi lahko oblekel tudi slovenski dres, a na to nikoli ni pomislil: "Nihče me ni klical in o tem se ne bi niti pogovarjal. Slovenijo obožujem, saj je meni in družini dala ogromno, ampak sem Hrvat, ki želi igrati za Hrvaško."