Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Slovenijo obožujem, ampak sem Hrvat, ki želi igrati za Hrvaško'

Celje, 29. 10. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.L. , A.M.
Komentarji
5

Franko Kovačević je v tej sezoni prvo ime slovenskega klubskega nogometa. Po 13 krogih je z 10 zadetki prvi strelec prvenstva, na vrhu lestvice strelcev pa je tudi v Konferenčni ligi, kjer je na dveh tekmah zadel petkrat. Z odličnimi predstavami si je prislužil vpoklic v hrvaško reprezentanco, kar je bila ena od tematik pogovora.

Franko Kovačević
Franko Kovačević FOTO: Aljoša Kravanja

26-letni Franko Kovačević je zaradi nogometa živel že marsikje. Športno pot je razumljivo začel na Hrvaškem, pred poletno selitvijo v Celje pa igral še v Nemčiji, Združenih državah Amerike, Južni Koreji in na Cipru. "Meni je top, sem presrečen. Družina se je privadila, otroka hodita v vrtec, žena se počuti super. Mesto ni preveliko, ni gneče, tako da je vse odlično. Lahko sem osredotočen na nogomet, kar je najpomembneje," je našemu novinarju Janu Lukaču povedal odlični napadalec.

Izjemne predstave so prinesle številne govorice o morebitnem zimskem prestopu, o katerem Kovačević ne razmišlja. "Tukaj sem presrečen. Smo skromna družina, ki je zadovoljna s tem, kar ima," pravi napadalec, ki bi lahko oblekel tudi slovenski dres, a na to nikoli ni pomislil: "Nihče me ni klical in o tem se ne bi niti pogovarjal. Slovenijo obožujem, saj je meni in družini dala ogromno, ampak sem Hrvat, ki želi igrati za Hrvaško."

Franko Kovačević
Franko Kovačević FOTO: NK Celje

Čakanje na klic iz domovine se mu je izplačalo, saj se je njegovo ime v ponedeljek znašlo na širšem seznamu hrvaške reprezentance. "To so sanje vsakega igralca. V reprezentanci, kot je hrvaška, je težko priti že na širši seznam. Srečen sem, da mi je uspelo, ampak se s tem ne bom zadovoljil," pravi Kovačević, ki želi v bližnji prihodnosti zaigrati v kockastem dresu.

Prispevek o Kovačeviću si boste lahko ogledali v športnem delu današnje oddaje 24UR.

nogomet franko kovačević celje hrvaška
Naslednji članek

Nova poškodba v Barceloni: Pedri bo manjkal tri do štiri tedne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tv1206802
29. 10. 2025 17.23
Pošteno povedano in vsa čast njemu in navijam zanj da bo znal vnovčiti vse to ko pride čas.
ODGOVORI
0 0
BrDr
29. 10. 2025 17.17
Razumljivo. Upajmo da ostaneš še nekaj časa v Celju🙂💪👍
ODGOVORI
0 0
Sloale
29. 10. 2025 17.17
+2
Lepo, da ne skriva kdo je! Vecina tukaj se jih sramuje a napihuje hkrati!!
ODGOVORI
2 0
simc167
29. 10. 2025 17.09
+1
Pošteno
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330