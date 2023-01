Slovenka Ana Milović med desetimi igralkami v Evropi

Ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem obdobju naredila tektonske premike v razvoju. Napredek je viden na vsakem koraku, tako v organizaciji kot tudi v izvedbi na travniku. Nič čudnega, da se mednarodni avditorij vse bolj zanima za naše igralke. Slovenska nogometna reprezentantka Ana Milović spada med najboljše igralke SŽNL. Že trikrat je bila ustoličena kot najboljša strelka sezone. Kamničanka je prva strelka slovenske prve lige, ob tem je tudi vrsto let najboljša strelka v zgodovini ljubljanske Olimpije. In ponudbe uglednih evropskih klubov že dežujejo.

Ana Milović je že nekaj sezon prva strelka slovenske prve lige. Kamničanka je v lanski klubski sezoni zabila 68 zadetkov, za ta podvig je potrebovala zgolj dvajset tekem, kar je bil tudi nov strelski rekord. Z 61 goli ga je petnajst let držala legendarna Mateja Zver , ki je takrat blestela v dresu Pomurja. Prva strelka slovenskega prvenstva je sicer že nekaj časa na radarju nekaterih znanih evropskih ekip – kličejo klubi iz Italije, Nizozemske in Belgije. Se obeta nova slovenska selitev v tujino? To bi bilo novo priznanje za slovenski ženski nogomet, ki je v hitrem vzponu.

A 21-letna Kamničanka, ki je zbrala 22 nastopov za A-reprezentanco in dosegla sedem golov, ne prehiteva stvari. Najprej se želi povsem dokazati v domačem okolju in reprezentanci, ponudbe pa bodo, če bo še naprej pridno zabijala gole, gotovo še prihajale. Da so njene odlične predstave in številni goli opaženi tudi izven naših meja pove dejstvo, da jih je spletna stran Uefa.com uvrstila med deset nogometašic, na katere je v letu 2023 potrebno še posebej vzeti pod drobnogled.