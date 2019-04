Slovenka v taboru evropskih klubskih prvakinj

Adrijana Mori se v Nemčijo seli iz ŽNK Moje-lece.si Radomlje. Omenjena je tudi članska reprezentantka in članica reprezentance do 19 let. "Vesela sem, ker vem, da sem prišla v Potsdam, ki velja za enega najboljših klubov v Nemčiji. Vedno sem želela, da bi zaigrala v nemški zvezni ligi. Prihod v Potsdam pomeni zame začetek nečesa velikega,“ je ob slovesnem trenutku za uradno spletno stran NZS povedala Morijeva, ki je v nadaljevanju pohvalila tako mesto kot soigralke, ki jih je spoznala in ji želijo pomagati na vsakem koraku. "S prihodom Adrijane Mori smo dobili zelo mlado in talentirano ter tehnično podkovano robustno in močno silo v napadu. Prepričan sem, da se bo v naslednjih letih razvila in izkoristila svoj potencial," pa je o slovenski reprezentantki spregovoril trener nemške ekipe Matthias Rudolph.



Adrijana Mori je v SŽNL zbrala 46 nastopov, dosegla je 45 zadetkov. Pred odhodom na tuje je igrala tudi v ŽNK Slovenj Gradec, ŽNK Radlje ob Dravi, Fužinar in ŽNK Koroška ter v ŽNK Olimpija Ljubljana.