Slovenka zabila gol za finale nemškega pokala

Eintracht standardne slovenske reprezentantke Lare Prašnikar je že pred dnevi odigral zaostalo tekmo 19. kroga in doma s 3:0 porazil Duisburg. Slovenka je v igro vstopila v 60. minuti. V soboto pa je Eintrachtu uspel veliki met – z 2:1 je porazil Freiburg in se prebil v finale nemškega pokala. Freiburg je dobil polčas z 0:1, a je Eintracht sanjsko začel 2. polčas, v 47. minuti je Lara Prašnikar izenačila, v 64. minuti pa je Eintracht povišal na 2:1, dovolj za finale proti Wolfsburgu, tekma bo na sporedu 30. maja. V Serie B, drugi italijanski ligi po kakovosti, je bila na sporedu v 14. krogu preložena tekma. Vodilni Pomigliano Kristine Erman (to pot je ni bilo v ekipi) je gostoval pri Tavagnaccu in zmagal z 2:0. S temi tremi točkami je Pomigliano štiri točke pred Laziem, prvim zasledovalcem.



Tina Marolt med osem

V Španiji so opravili s 25. krogom. Nove tri točke je zabeležila ekipa Sporting de Huelva naše Pamele Begić, ki je doma s 4:2 porazila Sevillo. Sporting de Huelva zaseda 11. mesto, Pamela pa to pot ni vstopila v igro. V Švici se napredovanja v četrtfinale pokala veseli Tina Marolt (igro je zapustila v 91. minuti), ki je bila z Luganom s 4:1 boljša od zasedbe Yverdon Féminin. Ferencvaroš ostaja 2. ekipa madžarske lige, tokrat pa je s 4:0 slavil zmago na gostovanju pri ekipi Kelen. Lare Ivanuše ni bilo v postavi zmagovalne ekipe.



Prva zmaga za Majo Zajc

V Republiki Irski je bil na sporedu 2. krog, Maja Zajc in njen klub Galway WFC pa sta se razveselila 1. zmage v novi sezoni. Maja je branila celo tekmo, njena ekipa pa s štirimi točkami zaseda 2. mesto na prvenstveni lestvici. V Ligi NCAA bi morala ekipa Lane Golob odigrati dve tekmi, a je le eno, za nameček je doživela poraz. Lane Golob ni bilo v ekipi, druga tekma, ki bi morala biti danes, pa je bila preložena.