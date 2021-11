Slovenskim nogometašicam le točka proti Grčiji

V prvem polčasu so Slovenke prevladovale, imele večjo posest žoge, toda streli so bili redki, tako da sta ekipi na odmor odšli brez zadetkov. V drugem so Slovenke zaigrale še odločneje in imele lepo priložnost v 56. minuti, ko so gostje žogo odbile z golove črte. Enak scenarij se je ponovil v 90. minuti po strelu Mateje Zver.

Tekmo za Slovenijo so začele Zala Meršnik, Kristina Erman, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Manja Rogan, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so priložnost dobile še Nina Predanič, Sara Makovec, Zala Kuštrin in Izabela Križaj.