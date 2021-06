Slovenkam prestižna zmaga proti Hrvaticam

Hrvatice so povedle z golom Izabele Lojna v deveti minuti. " Stopimo bližje, gremo dalje," so bile besede, s katerimi je skušal selektor Borut Jarc spodbuditi, zdelo pa se je, da tudi prebuditi svoje varovanke. Vmes je storil še korekcijo postave: Špela Kolbl in Mateja Zver sta zamenjali strani, Zverova se je preselila na desno, Kolblova pa na levo stran. Od 25. minute naprej so na terenu gospodarile naše nogometašice. V 26. minuti je Kaja Korošec preigrala na sredini, potem podala do Mateje Zver , ki je na drugi vratnici našla Laro Prašnikar , po njenem strelu pa smo prišli do kota. Po podaji iz kota pa je Sara Agrež merila po sredini prek gola. V 28. minuti sta bili v glavnih vlogah vnovič Mateja Zver in Lara Prašnikar; prva je podajala, druga je bila za ščepec sekunde prekratka. V 38. minuti je od daleč poizkusila Kaja Eržen , v 41. minuti pa je Mateja Zver izsilila 11-metrovko in jo izkoristila za izenačenje na 1:1. V 44. minuti je prav kapetanka botrovala vodstvu ob polčasu: lepo je našla Laro Prašnikar, ki je izvrstno reagirala in povedla Slovenijo v vodstvo, ki ga naše igralke niso več izpustile iz rok.

V drugem polčasu smo na delu videli razigrano in poletno Slovenijo, selektor Borut Jarc pa je napravil nekaj menjav. Tako je namesto Pamele Begić vstopila Manja Rogan. Špelo Kolbl in Dominiko Čonč sta nadomestili Adrijana Mori in Ana Milović, ob koncu so priložnost za igro dobile še Sara Makovec, Nina Predanič in Zala Kuštrin. Zmago in premoč je Slovenija potrdila še z dvema goloma – v 58. minuti je na 3:1 povišala Mateja Zver, končni izid pa je v 64. minuti s sploh prvim golom za člansko vrsto postavila Lana Golob. "Nisem navdušen nad vhodom v igro v prvem polčasu. Bili smo premalo energični in samozavestni. Potek tekme je bil tak, kot je bil. Z druge strani je res, da smo si ustvarili nekaj priložnosti, ki jih nismo realizirali, ker te pač žoga ne poljubi, kot je treba. Po 20, 25 minutah smo se zbrali in dekleta so odigrala to, kar znajo in zmorejo. Rezultat tega je bilo tudi vodstvo 2:1 po prvih 45 minutah. Hrvaški čestitke za borbenost, nismo pa jim dovolili, da si ustvarijo 100-odstotno priložnost, kar pa je tudi pozitivno in dobro," je po tekmi za uradno spletno stran NZS dejal selektor Slovenije Borut Jarc. "V 2. polčasu smo bile dosti boljše, v prvem pa smo igrale v krču, nismo bile povsem pri stvari. Vodilni zadetek Hrvaške nas je predramil, prišle smo v ritem in začele igrati, kot znamo," je dodala Mateja Zver.



Izid, prijateljska tekma:

Slovenija – Hrvaška 4:1 (2:1)

Zver 41./11-m, 58., Prašnikar 44., Golob 64., Lojna 9.