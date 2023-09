Slovenke iz Zenice s točko

Slovenskim igralkam tudi na drugi tekmi lige narodov ni uspelo vpisati želene zmage. A za razliko od tekme s Češko so tokrat le vpisale prvo točko, možnosti pa so bile še za kaj več, saj so večji del drugega polčasa igrale z igralko več, dvakrat pa tudi zatresle okvir vrat. Slovenke so sicer z BiH igrale tretjo medsebojno tekmo, na teh imajo po zmago, neodločen izid in poraz.

Selektor Kolman je tekmo začel s skoraj identično postavo kot obračun s Češko, le v zvezni vrsti je Manjo Rogan zamenjala Dominika Čonč. Ta je bila dokaj izenačen boj v prvem polčasu, v katerem je bilo 4:3 v strelih za domače, v 40. minuti pa so gostiteljice povedle, potem ko je zadela Milena Nikolić.

Slovenska vrsta je kmalu po začetku drugega polčasa imela igralko več na igrišču, saj je v domači ekipi Gloria Slišković v 48. minuti po prekršku nad Laro Prašnikar dobila drugi rumeni in posledično rdeči karton.