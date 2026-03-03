Naslovnica
Nogomet

Slovenke kvalifikacije za mundial odprle z visokim porazom

Dresden, 03. 03. 2026 19.55 pred 55 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Nemčija - Slovenija

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Izbranke Saše Kolmana so v Dresdnu izgubile proti Nemčiji z 0:5 (0:2). V skupini A4 Slovenke v soboto v Kopru čaka tekma z Avstrijo, ki danes igra proti Norveški.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca
Slovenska ženska nogometna reprezentanca
FOTO: Profimedia

Slovenke so v Dresden prišle kar oslabljene, saj so manjkale Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič, Melania Pasar, Tinkara Testen in Izabela Križaj. Kljub temu so si želele pozitiven razplet tekme, a so Nemke, tretje s svetovne lestvice, hitro upravičile vlogo favoritinj proti Sloveniji, ki je 38.

Nemke so tako proti Slovenkam dobile še peti medsebojni dvoboj, zdaj je razlika v danih in prejetih zadetkih v korist nemške vrste že 32:0.

Nemčija, osemkratni evropski, dvakrat svetovni in enkrat olimpijski prvak, je hitro povedla. V šesti minuti je imela na levi strani veliko prostora Vivien Endemann, stekla v kazenski prostor in ukanila Zalo Meršnik za 1:0. V 10. minuti so Nemke znova zadele, a iz prepovedanega položaja, so pa dobro minuto zatem podvojile prednost, ko je s 14 metrov zadela neovirana Elisa Senss.

Nemčija - Slovenija
Nemčija - Slovenija
FOTO: Profimedia

Tudi pozneje je domača vrsta pričakovano prevladovala, imela še nekaj priložnosti, so se pa gostje le znebile začetne živčnosti in Nemkam začele bolj oteževati delo. A v napadu jim v prvem polčasu ni uspelo narediti ničesar konkretnega z izjemo zadnjih minut, ko sta se Zari Kramžar ponudili dve priložnosti, a je ostalo pri 2:0.

Uvod drugega polčasa je spet pripadel Nemkam, ki so med polčasoma opravile tri menjave. V 48. minuti je na 3:0 povišala Linda Dallmann, ki je po desni strani vtekla v kazenski prostor in slovensko vratarko ugnala s strelom ob bližnji vratnici. Za 4:0 je v 53. minuti zadela Larisa Mühlhaus, ko je žogo v bližini vrat pospravila pod prečko.

V 61. minuti so prišle do strela tudi Slovenke, a Ann-Katrin Berger ni imela veliko dela po poskusu Kaje Korošec, zato pa so domačinke deset minut pozneje Sloveniji zabile še peti gol, tega je dosegla Lea Schüller, ki je po hitro izvedenem prostem strelu dobila dvoboj z Zalo Meršnik.

Nemčija - Slovenija
Nemčija - Slovenija
FOTO: Profimedia

Kramžar je imela v 74. minuti znova lepo priložnost za prvi zadetek proti Nemčiji, a merila preveč po sredini. Nekaj sekund pozneje so gostiteljice spet zadele, a po sodniški oceni iz prepovedanega položaja, tako kot tudi v 87. minuti.

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 od teh si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21. Kvalifikacije potekajo v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

slovenija nemčija ženski nogomet kvalifikacije za sp

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozjidar
03. 03. 2026 20.50
Do zacetka tekme so bile enakopravne,potem se je zacelo😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
