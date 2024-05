Slovenke Latviji nasule pol ducata golov

Slovenke so kvalifikacije odprle z dvema zmagama. V začetku aprila so najprej na domači zelenici z 2:0 premagale Moldavijo, nato pa so v Skopju s 5:0 odpravile še makedonsko izbrano vrsto.

Slovenija ima na vrhu skupine 2 v ligi C po treh zmagah 9 točk. Sledijo Makedonke s štirimi, Latvijke s tremi, Moldavke pa so pri eni točki.

Tekma v Murski soboti je bila zaradi nevihte, močnega deževja in strel, odložena in se je začela z zamikom dobre ure. Slovenke so odločno začele, že v tretji minuti je Kaja Eržen zatresla vratnico, takoj zatem je Lara Prašnikar preizkusila latvijsko vratarko Sofijo Nesterovo.

Nato so nekoliko zapretile tudi gostje, a so bile Slovenke več pri žogi. Bile so podjetnejše in po dobre pol ure tudi povedle, po kotu z desne strani je bila z glavo natančna Sara Agrež za 1:0.

Slovenke so v 39. minuti nastreljale novo vratnico, tokrat Prašnikar, Latvijke pa so se v sodnikovem dodatku reševale še iz golove črte, tako da je Slovenija na odmor nesla le prednost zadetka.

V drugem polčasu pa so varovanke Saše Kolmana dodobra napolnile mrežo Latvije. Skozi celoten drugi del so bile Slovenke precej boljše in se bolj spogledovale z golom tekmic. Te so se branile do 57. minute, nato pa je na 2:0 po novem kotu Kaje Korošec, veliko zmedo v kazenskem prostoru Latvije izkoristila Lana Golob.

Slovenke so bile precej nevarnejše, zmago pa potrdile v naslednjih nekaj minutah s tremi hitrimi goli. V 70. minuti je za 3:0 po predložku Prašnikar z leve strani z glavo zadela Špela Kolbl. Pet minut kasneje je na 4:0 povišala Nina Kajzba.

Le dve minuti zatem je bila za 5:0 s strelom z roba kazenskega prostora natančna Korošec. Končni izid 6:0 pa je ob koncu dvoboja (90.) postavila Prašnikar, ki je po vseh svojih priložnosti danes le prišla do zadetka.

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19 ekip. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske.

Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na EP in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/26.