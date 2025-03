Slovenke Ligo narodov začele z odmevno zmago v Grčiji: Dobili smo, po kar smo prišli

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi Lige narodov (skupina B2) v Heraklionu premagale Grčijo z 2:1. V tokratni izvedbi Lige narodov sicer skupaj tekmuje 53 reprezentanc. V ligah A in B bo igralo po 16 reprezentanc, v ligi C pa jih bo 21. Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A.

Slovenke so imele večji del tekme precejšnjo terensko premoč, ki pa je niso znale spremeniti v več zadetkov. Že začetek je pripadel gostjam, prva je poskusila Kaja Korošec, a je takrat žoga še poletela precej mimo vrat domače vratarke Dimitre Gianakuli. Bolj nevarna je bila Špela Kolbl po prodoru v 19. minuti, toda potem ko je preigrala dve branilki in udarila s kakšnih šestih metrov, je Gianakuli žogo še odbila v kot. Sledil pa je manjši šok za Slovenijo, ko je Grčija iz prve vsaj delno nevarne akcije povedla. V 26. minuti je z roba kazenskega prostora udarila Vetriki Sari, žoga je nekoliko oplazila eno od Slovenk in v loku prek vratarke Zale Meršnik končala v mreži.

Saša Kolman FOTO: NZS icon-expand

A so se gostje hitro zbrale in odgovorile. V 33. minuti je Maja Sternad po hitri akciji prodrla po levi strani vse do kazenskega prostora, nato pa akcijo tudi končala z natančnim strelom z osmih metrov. Pred koncem prvega dela je imela lepo priložnost še Zara Kramžar, a je žoga po strelu z 12 metrov končala tik ob vratnici. Tudi odmor ni spremenil razmerij moči. Slovenija bi vodstvo lahko povišala v 50. minuti, vendar je vratarka Grčije po strelu Kaje Eržen žogo še preusmerila v prečko. Zara Kramžar za zmago

Ni pa mogla preprečiti vodstva Slovenk v 67. minuti, ko je peterica gostij izigrala le dve grški branilki. Najprej je sicer Lara Prašnikar merila v vratarko, a je odbito žogo Kramžar pospravila v mrežo. Slovenija je zadržala minimalno prednost do konca, Meršnik pa ni imela veliko dela do 90. minute. Potem pa sta že v sodnikovem dodatku zapretili Eleni Marku in iz bližine še Ioana Papateodoru, ko se je morala izkazati tudi slovenska vratarka, da so gostje odnesle vse tri točke.

Maja Sternad in Lara Prašnikar FOTO: NZS icon-expand

"Dobili smo, po kar smo prišli. Tri točke smo želeli, imamo jih. Pred tekmo smo jasno povedali, da nas ne zanimajo več samo remiji in dobra igra, ampak tri točke. Punce so naredile, po kar smo prišli. Bi pa morali tekmo "končati" že bistveno prej. Spet smo se preveč namučili pred golom, imeli smo precej priložnosti. Ta žoga ne gre noter, bomo morali še precej delati na tem. Nisem povsem zadovoljen, a sem vesel, ker smo v težkih razmerah uspeli do zmage. Grkinje so povedle iz prvega polnapada, mi pa smo do tedaj imeli že pet, šest priložnosti. Na tem mestu vsa čast našim puncam: hitro so se vrnile, zadele in se držale plana, na koncu pa tudi zmagale. Ponosen sem na njih. V torek bo povsem druga tekma, Irska je favorit, vesel pa sem, ker je prva tekma uspešno za nami. Proti Irski bomo odigrali neobremenjeno. Prepričan sem, da se jim bomo dobro postavili po robu," je bil za uradno spletno stran NZS izčrpen selektor Saša Kolman.

"Občutek po prvem golu za Slovenijo je res izjemen, zelo sem vesela. Dosegli smo pomembno zmago. Odigrali smo dobro, lahko pa bi dosegli več golov, a šteje zmaga," je povedal strelka zadetka Maja Sternad.

Lara Prašnikar FOTO: Damjan Žibert icon-expand