Slovenke marširajo proti nogometni eliti

Pred začetkom tekmovanja v Ligi narodov je bil cilj slovenske ženske nogometne reprezentance obstanek v ligi B. Po štirih zaporednih zmagah, nazadnje so v Sivasu ugnale Turčijo (1:0), so naše nogometašice celo pred vrati napredovanja med elito. Izbranke Saše Kolmana bodo do konca tega tekmovanja igrale še 30. maja doma proti Grčiji ter 3. junija v gosteh proti Irski.

Slovenska nogometna vrsta je vse bližje neposrednemu napredovanju v ligo A, čeprav je glavni cilj obstanek v ligi B. Izbranke Saša Kolmana so dobile še četrto od prvih štirih tekem v tem tekmovanju. Potem ko so najprej v gosteh odpravile Grčijo, nato pa doma še Irsko in Turčijo, so slednjo ugnale še v gosteh. Prav tako so na četrti medsebojni tekmi še četrtič premagale tudi Turkinje ter imajo na lestvici polnih 12 točk, Turčija je ostala pri treh.

V osmi minuti so Turkinje zahtevale enajstmetrovko, ko je žoga v komolec v kazenskem prostoru zadela Saro Agrež, a so jo Slovenke srečno odnesle. Domačinke so v tem delu igre pokazale boljšo predstavo kot pred dnevi v Ljubljani, ko so jih Kolmanove igralke nadigrale. Začenši s 23. minuto, dvema kotoma in strelom Sare Agrež, ki je stresla vratnico. Vendarle so imele tudi gostje v 25. minuti lepo priložnost, pritiskale so še v naslednjih minutah, a jim tega pritiska ni uspelo unovčiti, po drugi strani pa tudi domačinkam niso dovolile praktično ničesar, tako da sta ekipi šli na glavni odmor ob začetnem izidu.

V 57. minuti je bila Lara Prašnikar blizu svojemu 48. golu na 84. tekmi v dresu reprezentance, ko je po izvrstnem preigravanju močno sprožila z roba kazenskega prostora in zadela prečko. Štiri minute pozneje so Slovenke povedle, ko je po visoki podaji Kaje Korošec v kazenski prostor iz bližine z glavo zadela Zara Kramžar. Ta je tako zadela še na četrti tekmi te izvedbe Lige narodov. Pozneje so gostje brez težav nadzorovale potek tekme, domačinkam niso dopustile praktično niti ene nevarnejše priložnosti. "Ne bi rekel, da je bila zmaga težja od pričakovanega. Vedel sem, da nas čaka taka zelo težka tekma. Turki so jo naredili še težjo. Atmosfera je bila fantastična. Kar 20.000 ljudi je danes navijalo za domačo ekipo, Turkinje pa so bile danes na povsem drugem nivoju. A smo spet tekmo obrnili sebi v prid in zmagali. Neverjetno je, kaj te punce počnejo! To je bil še en zrelostni tekst, ki smo ga opravili. Res sem zelo ponosen na njih. Do izraza je spet prišla naša nepopustljivost. Med polčasom smo se o tem še enkrat pogovorili in odmislili vse zunanje dejavnike ter začeli igrati našo igro. To se je poplačalo," je za uradno spletno stran NZS po novi zmagi dejal Kolman.

"Občutki so super, pa ne le zaradi gola, ampak zaradi ekipne zmage, ekipnega truda. Pokazale smo spet, kakšna ekipa smo. Verjele smo do konca in to se je pokazalo na koncu na rezultatu. V prvem polčasu nismo izkoristili priložnosti, ki smo jih imele. Rezultat je bil 0:0, zato so Turkinje rasle. Na takem stadionu ni lahko igrati. A sem vesela za to izkušnjo, s to tekmo bomo še zrasle. Zdaj gremo naprej. Upajmo na čim več točk in čim več golov," pa je povedala Zara Kramžar, ki je dosegla četrti zaporedni zadetek v Ligi narodov. Izid, Liga narodov, liga B, skupina 2:

Turčija - Slovenija 0:1 (0:0)

Kramžar 61.