Slovenke o dodatnih kvalifikacijah odločajo same

Slovenija je v kvalifikacijah za SP pri 14 točkah, v tem hipu zaseda 3. mesto v svoji kvalifikacijski skupini. Za drugouvrščenim Walesom zaostaja za dve, za Francijo pa deset točk. O svoji usodi naša reprezentanca odloča sama, čeprav Slovenija odkrito cilja na 2. mesto in dodatne kvalifikacije. Pred njo sta še dve tekmi: zasedba selektorja Boruta Jarca se bo pomerila še s Kazahstanom (2. 9.) in Walesom (6. 9.). "Pred nami je nov zbor, to bodo mini priprave. Termin je malce neroden, a je povezan z evropskim prvenstvom, ki bo med 6. in 31. julijem v Angliji. Naše igralke so na zasluženih počitnicah, od koder bodo prišle na zbor. Temu bomo prilagodili metodiko dela," je za uradno spletno stran NZS pred zborom povedal selektor Jarc. "Kar nekaj igralk manjka zavoljo poškodb, to so Nina Predanič, Adrijana Mori, Nina Kajzba, Sara Ketiš, Nika Babnik. Nekaj drugih bo dobilo priložnost, da se dokažejo v reprezentanci. Med vabljenimi je tudi zelo mlada in nadarjena Zara Kramžar, ki je verjetno ena najmlajših igralk, ki je bila vpoklicana v člansko reprezentanco," je še povedal selektor Jarc.



