Slovenke odločno v lov na drugo mesto

Selektor Borut Jarc je obelodanil seznam igralk, s katerimi bo Slovenija lovila 3. in 4. zmago v kvalifikacijah, s čimer bi še utrdili svojo dobro pozicijo pred zaključkom kvalifikacij in lovom na 2. mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za SP 2023. "Pred nami sta zelo pomembni tekmi proti Estoniji in Grčiji. Bistveno je, da predvsem igralke na terenu pokažejo pravi karakter, pravi odnos do grba, zastave in himne. Pričakujem tudi veliko dozo strpnosti in potrpežljivosti, predvsem v fazi napada. Na obeh tekmah smo favoriti na papirju. A papir zame ne šteje nič. Verjamem v naše punce, da bodo obe tekmi odigrale na kvalitetnem nivoju, kot so znale in dokazale že v preteklosti," je pred tekmama za uradno spletno stran NZS povedal selektor Borut Jarc. Slovenija v skupini I zaseda 3. mesto. Naše nogometašice so zbrale sedem točk: v gosteh so porazile Estonijo in Grčijo, doma pa remizirale z Walesom in doživele tesen poraz proti Franciji. Pred nadaljevanjem ima Slovenija vse v svojih rokah.



Devet skupin

Žreb je 51 članic Uefe razdelil v devet kvalifikacijskih skupin: v tri skupine po pet ekip in šest skupin po šest. Prvič v kvalifikacijah sodeluje Ciper, v skupinskem delu kvalifikacij pa bo svoj debi doživel Luksemburg. Slovenija je kvalifikacije pričakala kot 23. reprezentanca Evrope, uvrščena pa je bila v tretji kakovostni boben. Evropa bo dala 11 direktnih potnic na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Kako do svetovnega prvenstva

Devet zmagovalk skupin se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatno razigravanje (t. i. play offs). To bo na koncu dalo še dve vozovnici za svetovno prvenstvo, tretja ekipa končnice pa si zagotovi udeležbo na dodatnih interkontinentalnih kvalifikacijah za mesto na SP 2023, v katerih bodo na voljo še tri vozovnice za svetovno prvenstvo, na katerem bo uvodno tekmo gostil Auckland, finale pa Sidney.

To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.