Slovenke po dveh uvodnih zmagah prišle na 'okus'

"Turkinje smo analizirali. Turčija je čvrsta in močna reprezentanca. Ne bo lahko. A če bomo 100-odstotni, bi lahko pokazali, da smo boljša ekipa. Pričakujemo, da bomo mi tisti, ki bomo imeli več žoge v svojih nogah. Da bomo narekovali tempo. Bomo pa morali biti pozorni na njihove protinapade. Če jih bomo hitro prebili, kar bo zelo težko, se lahko tekma odvije v zelo dobro smer. Upam, da se ne bomo preveč trudili pred njihovim golom. Turčija je bila zelo čvrsta v Dublinu, Irke so imele z njimi velike probleme. Tudi rezultat (zmaga Irske 1:0; op.a.) to potrjuje. Na drugi tekmi so imele Turkinje več žoge v svojih nogah, več so napadale, imele več priložnosti. Kljub zmagi Turčije (1:0; op.a.) so imele Grkinje kar srečo," je še dodal selektor Kolman. Vesel je, ker reprezentanca dobro funkcionira, a za vse to je bil potreben čas.