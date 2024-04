Slovenke po zmagi v Skopju korak bližje prvemu mestu

Po pričakovanjih je imela slovenska reprezentanca več žogo v svojih nogah, premoč pa je bila kronana v 24. minuti. Kaja Eržen je z desne strani izvajala avt, podala je do Lare Prašnikar, ki je podaljšala do Kaje Korošec, ki je v teku streljala in zadela za 0:1. To so bile slovenske minute. V 27. minuti je Mateja Zver z globinsko žogo našla na robu kazenskega prostora Laro Prašnikar, ki je dobro pomerila, a je domača vratarka toliko dotaknila žogo, da jo je s pomočjo prečke odbila v kot. To je bil drugi kot Slovenije na tekmi, z leve strani pa je podajala kapetanka Mateja Zver. Ob domači zmedi v obrambi so si domačinke zabile avtogol.



Slovenija je nadaljevala s podjetno igro v drugem polčasu. V 56. minuti je Dominika Čonč z novo globinsko žogo našla Laro Prašnikar, ki je dosegla svoj 36. reprezentančni gol, sicer pa že petega v gol Severne Makedonije. V 84. minuti je svoj prvi gol pri članicah dosegla Nina Kajzba. Z glavo je zatresla domačo mrežo, z desnega boka jo je s podajo lepo zaposlila Izabela Križaj. V 88. minuti je na 0:5 povišala Špela Kolbl. Na tekmi je prve minute v kvalifikacijah za EP 2025 dobila tudi najmlajša v naši vrsti 17-letna Naja Poje Mihelič.

Izid:

Severna Makedonija - Slovenija 0:5 (0:2)

Korošec 24., Pančurova 29./ag, Prašnikar 56., Kajzba 84., Kolbl 89.