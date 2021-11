Slovenke polne samozavesti pred spopadom z Estonkami: 'Ključen bo hiter gol'

Slovenija bo na Goriškem odigrala 5. kvalifikacijsko tekmo v kvalifikacijah za SP 2023. Do zdaj so naše nogometašice v gosteh premagale prav Estonijo (4:0) in Grčijo (4:1), doma pa tesno izgubile s Francijo (2:3) in remizirale z Walesom (1:1). Vse skupaj je dovolj za 3. mesto v skupini I. V vodstvu je Francija, ki ima 12 točk, deset jih je zbral Wales, sedem Slovenija, Grčija jih ima šest, Kazahstan in Estonija pa na prvo točko še čakata. Slovenija in Estonija sta se v zadnjem letu dni pomerili trikrat. V kvalifikacijah za EP 2022 je bila Slovenija doma boljša z 2:0, v gosteh pa je slavila zmago z 0:9. Naša izbrana vrsta pa je prav v Estoniji zmagovito začela kvalifikacije za SP 2023, 0:4 je bilo. "V petek moramo igrati strpno, potrpežljivo, predvsem pa na tekmi narediti tisto, kar smo delali v zadnjih dneh na treningu," za uradno spletno stran NZS pravi izkušena branilka Špela Rozmarič. "Naš cilj je hiter gol, potem se bo igra umirila. Sicer pa bomo, kot sem že rekla, igrale strpno, z žogo od noge do noge," nadaljuje Rozmaričeva, članica ŽNK Nona Pomurje Beltinci, vodilne ekipe SŽNL. "Estonija je na papirju slabša od nas. A to še nič ne pomeni. Odigrati je treba preudarno in paziti na hitre protinapade. Mi pa bomo skušali do gola z globinskimi žogami in podajami z boka pred gol," je za uradno spletno stran zveze še povedala slovenska reprezentantka, ki je v dresu članic zabeležila 25 nastopov in dosegla tri gole.

Slovenija:

Nika Babnik (Clube de Albergaria), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Nina Predanič (Grasshopper Club Zürich), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club), Kaja Eržen (S.S.D. Napoli Femminile), Mateja Zver (SKN St. Polten), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Valencia CF Femenino), Lana Golob (Worcester Smiles FC), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje), Eva Vodušek (ŽNK Radomlje).