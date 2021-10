Slovenke proti Valižankam na nož

Reprezentanca se je zbrala v ponedeljek v Moravskih Toplicah. "Z začetkom kvalifikacij moramo biti rezultatsko zadovoljni. Imamo tri točke, predvsem pa sem zadovoljen s samo vsebino igre proti Estoniji, še posebej pa proti Franciji," je za uradno spletno stran NZS dejal selektor Borut Jarc in poudaril, da je v mislih igralk le in samo Wales – petkova tekma, o tisti torkovi bodo razmišljali na poti v Grčijo. "Tekma z Walesom bo drugačna kot s Francijo. Wales premore drugačen sistem in model igre, je pa Francija, to potrdi tudi lestvica FIFA, boljša kot Wales, ki pa je zelo čvrst, trd tekmec. Temu primerno se tudi pripravljamo v Moravskih Toplicah, kjer nam je Nogometna zveza Slovenije omogočila fantastične priprave. Žal zopet ni tistega poljuba sreče, kot bi bilo treba. Pojavile so se težave s poškodbami, vprašljiv je tudi nastop Lane Golob," nadaljuje selektor Jarc, ki je pred tem ostal brez poškodovanega dvojca Sara Agrež-Zala Vindišar, ki sta ju nadomestili Lara Klopčič in Anja Prša. "Prvi ponedeljkov trening je bil bolj regeneracijske narave, saj smo imele v nedeljo še ligaške tekme. V torek in sredo smo se ciljno pripravljali na Wales, vodstvo naše reprezentance nas je dobro tehnično-taktično pripravilo na petkovo tekmo," pravi kapetanka Mateja Zver. "Verjamem, da smo se iz tekme proti Franciji nekaj naučili. Predvsem bo treba še bolj agresivno in odločno, na nož, na glavo. Predvsem si želim, da odpravimo in ne ponavljamo napak, ki smo jih proti Franciji. Cilj je jasen, končno 2. mesto v skupini in zmaga proti Walesu," poudarja kapetanka.

Gostje samozavestno

Wales je tokratne kvalifikacije začel z zmagama proti Kazahstanu (6:0) in Estoniji (1:0). "Počutimo se samozavestno," so na uradni spletni strani NZS podali izjavo kapetanke Walesa Ffion Morgan, članice angleškega ligaša Crystal Palace. "Zdaj smo dobili zagon," se je ozrla na dober štart kvalifikacij, ko so porazile Estonijo in Kazahstan. Wales zaseda 34. mesto na lestvici FIFA, najvišje je bil pred dobrimi tremi leti, ko je bil 28. Reprezentanco vodi selektorica Gemma Grainger, ki je pred tem delovala tudi v Leeds Unitedu and Middlesbroughu. Wales tako kot Slovenija še čaka na svojo premierno uvrstitev na veliko tekmovanje.

Slovenija:

Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Adrijana Mori (FC Carl Zeiss Jena), Nina Predanič (Grasshopper Club Zürich), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club), Kaja Eržen (S.S.D. Napoli Femminile), Mateja Zver (SKN St. Polten), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Valencia CF Femenino), Lana Golob (Worcester Smiles FC), Pamela Begić (ŽNK Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana).