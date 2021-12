Slovenke prvič v zgodovini med top 50

Slovenija se je med 50 najboljših prvič uvrstila pred dvema letoma (po dobrem letu in pol dela pod taktirko selektorja Boruta Jarca) z nizom dobrih in opaznih iger ter rastjo reprezentance v vseh segmentih, vključno s tehnično-taktičnim napredkom in miselnim preskokom igralk, v skupini pa je tudi ostala in se še dvignila za dve mesti. Tudi zaradi leta 2021, ko je odigrala devet tekem. Zbrala je šest zmag, dva remija in en poraz. Prav tekma proti Grčiji v kvalifikacijah je bila za reprezentanco že 30. pod taktirko selektorja Boruta Jarca. Od tega je dosegla 17 zmag, štiri remije in devet porazov ob gol razliki 79:31. Reprezentanca je v tej Jarčevi eri, kot piše na uradni spletni strani NZS, odigrala tudi devet prijateljskih tekem, ki pa so bile – tako venomer poudari selektor – prijateljske le na papirju. To se vidi tudi po bilanci: devet prijateljskih tekem, sedem zmag in dva remija.