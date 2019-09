Slovenke s 'petardo' v mreži Kosova

Izbranke Boruta Jarca, ki so uvodno tekmo v Velenju izgubile proti Rusiji z 0:1, so začele v postavi vratarka Zala Meršnik, branilke Kristina Erman, Kaja Korošec, Kaja Eržen, Anja Prša, vezistke Sara Makovec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begič, Špela Kolbl in napadalka Lara Prašnikar. Priložnost za igro so dobile še Evelina Kos, Lara Ivanuša in Zala Kuštrin.

Slovenke so povedle v 14. minuti, ko je iz bližine po podaji Špele Kolbl z desne strani zadela Prašnikarjeva. V prvem polčasu so imele Slovenke še nekaj lepih priložnosti, v 41. minuti pa je Zverova s prostega strela z leve strani presenetila vratarko Kosova in zadela za 2:0.

V 48. minuti je Kolblova iz bližine Sloveniji priigrala vodstvo s 3:0, v 56. minuti pa je Zverova zadela že za 4:0. Prašnikarjeva je v 62. minuti unovčila novo podajo Kolblove z desne strani za 5:0, Slovenke, ki so imele še kopico priložnosti, pa so v 82. minuti zadele še vratnico.

Na EP skozi kvalifikacije?

Slovenke bodo tudi tretjo tekmo kvalifikacij igrale doma, v Murski Soboti bodo 4. oktobra gostitelje evropske prvakinje in svetovne podprvakinje Nizozemke. Sledilo pa bo gostovanje v Turčiji, in sicer 8. oktobra. V kvalifikacijah skupaj nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najbolje drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije.