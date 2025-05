Slovenke še naprej stoodstotne v Ligi narodov

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v peti tekmi lige B Lige narodov premagala Grčijo z 2:0. Slovenske nogometašice so dosegle še peto zmago in krog pred koncem še naprej ostajajo stoodstotne. Izbranke Saše Kolmana se bodo v torek v gosteh merile še z Irkami.

Slovenke so v skupini 2 lige B Lige narodov s štirimi zmagami dvoboj proti Grčiji pričakale s popolnim izkupičkom in si že pred tekmo v Šiški zagotovile najmanj drugo mesto v skupini, Grkinje so na drugi strani po štirih tekmah s štirimi porazi ostale brez točke. Varovanke selektorja Saše Kolmana so niz začele z gostujočo zmago v Grčiji (2:1), nato so bile boljše še od Irk (4:0) in dvakrat od Turkinj (3:0 in 1:0).

Slovenke so z novo zmago naredile velik korak k neposrednemu napredovanju. Zadnji dvoboj na Irskem bi lahko posledično izgubile tudi s tremi goli razlike in ohranile boljši medsebojni izkupiček, ki šteje v primeru izenačenja po točkah. Prvo mesto v skupini po šestih tekmah ob koncu tekmovanja pomeni selitev v najvišji rang in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, medtem ko drugouvrščeno zasedbo čakata dodatna obračuna za napredovanje s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. Na lestvici skupine 2 so zdaj Slovenke po peti zmagi pred zadnjim krogom skupinskega dela na vrhu s 15 točkami. Sledita Irska z devetimi in Turčija s tremi, slednji sta današnji dvoboj začeli ob 19. uri, Grčija ostaja brez. V čisto začetnih minutah so Grkinje pokazale nekaj napadalne volje, a so Slovenke precej hitro prevzele pobudo nad igro in nadzorovale posest. Prvo priložnost so sicer v 15. minuti imele Grkinje, od daleč je poskušala Veatriki Sarri, a naravnost v naročje slovenski vratarki Zali Meršnik. V 22. so prvič resneje zapretile tudi Slovenke, po manjši zmedi v grškem kazenskem prostoru po kotu je Sara Makovec zadela vratnico, zatem je žogo v prečko poslala še Maja Sternad, a bila tako ali tako v nedovoljenem položaju. Le dve minuti zatem so bile Slovenke znova nevarne po kotu, tokrat z leve strani. Po predložku Makovec je Lara Prašnikar sijajno s petko žogo podaljšala pred grški gol, kjer je bila za vodstvo najbolj spretna Zara Kramžar.

V 38. je Makovec poskušala še z roba kazenskega prostora, a se je tokrat izkazala grška vratarka Fafailia Petaloti. Po glavnem odmoru je v 48. minuti Izabela Križaj prva poskusila, a mimo. Tik zatem pa so Slovenke podvojile prednost, akcijo je po podaji Sternad za 2:0 zaključila Prašnikar in dosegla četrti gol na petih tekmah v tej izvedbi.

Do konca dvoboja je sledilo še nekaj nenevarnih strelov Grkinj, mimo so zleteli poskusi Sarri, Marie Paterna in Ioane Papateodoru. V sodnikovem dodatku je še Petaloti posredovala ob napadu Nine Kajzba, tako da so Slovenke precej varno zadržale nove tri točke.