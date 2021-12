Slovenke so si močno otežile pot na SP: Kar se je zgodilo, se ne sme ponoviti

Evropa bo sicer dala 11 direktnih potnic na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v devetih mestih in na desetih štadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji. Devet zmagovalk skupin se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, devet najboljše drugouvrščenih ekip pa gre v dodatno razigravanje (t.i. play offs). Le-to bo na koncu dal še dve potnici za svetovno prvenstvo, tretja ekipa končnice pa si zagotovi udeležbo na dodatnih interkontinentalnih kvalifikacijah za mesto na SP 2023, kjer bodo na voljo še tri vozovnice za svetovno prvenstvo, kjer bo uvodno tekmo gostil Auckland, finale pa Sidney. To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.