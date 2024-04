Slovenke na uvodu kvalifikacij upravičile vlogo favoritinj

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaške faze in finalnega turnirja play-offa. Skupinski del se igra v enakem formatu kot Uefina Liga narodov, in sicer z ekipami, razdeljenimi v tri lige: liga A s 16 ekipami, liga B s 16 ekipami ter liga C z 19 ekipami. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje Lige narodov za ženske.

Varovanke selektorja Saše Kolmana, ki so del lige C, si želijo dokazati, da sodijo stopničko višje. To je v izdihljajih prvega dela igre nakazala Lara Prašnikar, ki je žogo s sredine igrišča popeljala v kazenski prostor Moldavk, preigrala dve nasprotnici in uspešno zaključila svojo individualno akcijo.

V 56. minuti je do žoge po napaki gostujoče zasedbe prišla Mateja Zver in zaposlila Zalo Kuštrin, ki je s sijajnim strelom z razdalje poskrbela za povišanje slovenskega vodstva.

Slovenija, ki doslej še ni nastopila na velikem tekmovanju, je tako zabeležila rutinirano zmago z 2:0. Slovenke bodo v torek gostovale v Skopju pri zasedbi Severne Makedonije. Severne Makedonke so sicer na uvodni preizkušnji s 4:3 v gosteh ugnale Latvijo.