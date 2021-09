Slovenke v formi pred novim reprezentančnim 'oknom'

V Nemčiji je drugo zmago vknjižil Eintracht Lare Prašnikar, ki je z golom v 79. minuti odločila zmagovalca na gostovanju v Freiburgu. Slovenski derbi je s 5:0 dobil Turbine Potsdam, za katerega je Sara Agrež odigrala celo tekmo, Zale Meršnik pa ni bilo v ekipi. Na drugi strani je Adrijana Mori vknjižila 80 minut v dresu ekipe Carl Zeiss Jene, ki ji je bila posojena. Tudi v Italiji je bil na sporedu slovenski derbi. Roma Nine Kajzba je gostil Napoli Kaje Eržen, zmaga je pripadla Romi (4:1). Nina Kajzba je v igro vstopila v 77. minuti in vknjižila premierne minute v italijanski Serie A. Za Napoli je Kaja Eržen vknjižila 90 minut. Prvenstvo so začeli v Španiji, kjer pa je Valencia Dominike Čonč priznala premoč Real Sociedadu (4:1). Dominika Čonč je v igro vstopila v 60. minuti. Prvo tekmo je v Španiji, kot poroča NZS, odigrala tudi Sara Ketiš, ki je v 2. ligi z Zaragozo prišla do zmage (0:1), Sara je igrala vso tekmo, iz kota pa je podala za edini gol na tekmi. S porazom je začela prvenstvo Nika Babnik, ki se je preselila na Portugalsko – njen klub je sezono začel s porazom 0:5. V Švici so bili zadnji dnevi v znamenju pokala, na sporedu je bil 1. krog. Uspešno se je izšlo za Grasshopper Nine Predanič, ki je vknjižil visoko zmago. Predaničeva je dosegla dva gola, igrala je do 59. minute. V 4. krogu madžarske lige se ni izšlo po željah Lare Ivanuše in soigralk. Ferencvaroš je klonil v gosteh proti Györu (4:0). Lara Ivanuša je iz igre odšla v 56. minuti. Na Slovaškem so odigrali 6. krog domače lige, do nove zmage pa je prišel Slovan Bratislava, katerega članica Timea Rojnik dobro okreva po poškodbi gležnja in čez devet dni začenja prve treninge. Do pomembne točke je na Islandiji prišla tudi Tina Marolt. V 17. krogu je njena ekipa Keflavik remizirala z vodilno ekipo lige Valurjem, 1:1 je bilo. Kristina Erman je odigrala celo tekmo ob porazu ekipe Charleroi, ki je doma z 0:2 klonila proti zasedbi Zulte-Waregem. Za ekipo Lane Golob so tri zaporedna gostovanja, na katerih je odigrala vsakič po 90 minut, vknjižila pa dve zmagi in poraz.