Slovenke v nadaljevanje kvalifikacij s preverjenim kadrom

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo marca nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2021. Članska reprezentanca se bo na uvodni tekmi v tem letu v gosteh pomerila s Kosovom, tekma bo na sporedu 10. marca v Prištini. Reprezentanca se bo zbrala 6. marca, selektor Borut Jarc je pa je že izbral igralke za bližnjo tekmo. "Seznam je bolj ali manj pričakovan. Dekleta dobro trenirajo in kvalitetno igrajo. V klubih, kjer jih obiskujem ali pridobivam informacije, jih cenijo, spoštujejo in pohvalijo. Vse skupaj je nared za svetel štart v nadaljevanje kvalifikacij," je ob tem za uradno spletno stran NZS povedal selektor Borut Jarc. Slovenska ženska nogometna reprezentanca leto odpira kot ekipa, ki se je prvič v zgodovini uvrstila med 50 najboljših reprezentanc na svetu. Za nameček pa je zasedba selektorja Boruta Jarca tudi tista reprezentanca, ki je najbolj opozorila nase v minulem letu.

Vabljene igralke:

Pamela Begić (AC Milan ITA), Dominika Čonč (AC Milan ITA), Kristina Erman (Arna-Bjørnar Bergen NOR), Kaja Eržen (Roma ITA), Sara Ketiš (Bari ITA), Nina Predanič (Sturm Graz AVT), Mateja Zver (SKN St. Pölten AVT), Sara Agrež (Turbine Potsdam NEM), Zala Meršnik (Turbine Potsdam NEM), Lara Prašnikar (Turbine Potsdam NEM), Nika Babnik (UPC Tavagnacco ITA), Tina Marolt (Orobica Calcio ITA), Maja Zajc (ŽNK Krim), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Anja Prša (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci).

Igralke na čakanju:

Katja Turk (ŽNK Krim), Nika Šapek (SC Eibiswald AVT), Manja Benak (ŽNK Olimpija Ljubljana), Neva Kumalić (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ines Sok (ŽNK Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje).

Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 nastopa v kvalifikacijski skupini 1, ob njem pa še Nizozemska, Rusija, Kosovo, Turčija in Estonija. Slovenija je v tem prvem delu nesrečno (ekipo so zdesetkale poškodbe) izgubila z Rusijo (0:1), potem visoko porazila Kosovo (5:0) in Turčijo (1:6) ter nudila več kot le dostojen odpor Nizozemski (2:4 in 1:4). S petimi goli se je v tem delu kvalifikacij izkazala Lara Prašnikar, štiri je dosegla Mateja Zver. Slovenija v tem hipu zaseda 2. mesto v skupini. Kvalifikacije se za zasedbo selektorja Jarca nadaljujejo z gostovanjem na Kosovu. Za naše se torej začenja lov na tako želeno 2. mesto, ki posredno ali neposredno zagotavlja uvrstitev na veliko in odmevno tekmovanje, kjer članske ženske vrste še ni bilo. "Nismo še obupale, čeprav so v tem trenutku Rusinje v prednosti. Nizozemska bo prva v skupini, za drugo mesto pa se bomo udarile z Rusinjami. Čeprav smo izgubile doma pa smo prepričane, da jih lahko uženemo na gostovanju," širi optimizem pred nadaljevanjem kvalifikacij članica ljubljanske ekipe ŽNK Olimpija Ana Milović, tudi prva strelka zelenih iz prestolnice, kot tudi domačega prvenstva.

Kdo na Euro 2021?