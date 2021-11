Slovenke v Novi Gorici gladko odpravile Estonijo

Slovenske nogometašice so vlogo favoritinj začele hitro upravičevati, saj je Lara Prašnikar po samostojnem prodoru po desni strani že v deveti minuti zadela za 1:0. Prevlada Slovenk se je nadaljevala, v 33. minuti pa je z 20 metrov prednost podvojila Kaja Korošec. Pet minut pozneje je za nov lep zadetek poskrbela Prašnikarjeva, ko je strel sprožila z leve strani kazenskega prostora in z diagonalnim strelom znova premagala estonsko vratarko.

Tudi v drugem polčasu sta ekipi bolj ali manj ves čas igrali le na estonski polovici, a Slovenke ob visokem vodstvu niso bile več tako nevarne, v 73. minuti pa so vendarle znova zatresle mrežo tekmic, odbito žogo je v gol pospravila Špela Kolbl. V 76. minuti je za 5:0 poskrbel kar avtogol Pille Raadik, v 89. minuti pa je za 6:0 zadela še Zala Kuštrin z močnim strelom z desne strani.

Tekmo za Slovenijo so začele Zala Meršnik, Izabela Križaj, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Manja Rogan, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so priložnost dobile še Sara Makovec, Nina Predanič, Evelina Kos, Zala Kuštrin in Nika Babnik.

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz play-offa pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.