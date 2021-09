Slovenke z odliko opravile uverturo, sedaj jih čaka spektakel s Francozinjami

Žreb je 51 članic Uefe razdelil v devet kvalifikacijskih skupin: v tri skupine po pet ekip in v šest skupin po šest. Slovenija je kvalifikacije pričakala kot 23. reprezentanca Evrope, uvrščena pa je bila v tretji kakovostni boben. Evropa bo dala 11 direktnih potnic na SP, ki bo potekalo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Domača vratarka Karina Kork je prvič posredovala v 3. minuti. V 5. minuti je bila domača čuvajka mreže že dvakrat premagana, a je vratnica ustavila naprej strel kapetanke Mateje Zver , ki je merila od daleč, potem pa še poskus Špele Kolbl , ki je prišla do odbite žoge. V 5. in 6. minuti sta sledila prva dva kota Slovenije, zatem še strel Špele Kolbl, ko jo je lepo s podajo na desno našla Lara Prašnikar , ki je kot prva matirala estonsko obrambo. V 21. minuti je v na videz nenevarni situaciji vztrajala, pomerila in zabila za 0:1. To je bil sicer že 25. gol Lare Prašnikar v 39. tekmi v dresu članic.

Slovenija je še naprej oblegala estonski gol. Po akciji iz kota – tekla je 31. minuta – je do žoge prišla Lana Golob in s strelom po tleh pospravila žogo v estonsko mrežo za vodstvo 0:2. To je bil sicer 2. Lanin gol v dresu Slovenije, za katero je danes v članski konkurenci igrala devetič. To je bil tudi rezultat prvega polčasa. Precej manj časa so potrebovale naše igralke v 2. polčasu, da so prvič matirale tekmice. Tekla je 49. minuta, Lari Prašnikar so dopustile preveč prostora, kar je naša reprezentantka izkoristila in s krasnim golom s samega roba kazenskega prostora še v drugo matirala domačo vratarko. V 54. minuti je Sara Agrež postavila končni rezultat, 0:4. Selektor Borut Jarc je do konca tekme opravil še pet menjav, za nameček pa je zopet ostala nedotaknjena tudi mreža naše vratarke Zale Meršnik. "Punce so odigrale pametno in disciplinirano. Bilo je malce premalo zbranosti v zaključku akcij, a v celoti gledano dobro. Naredili smo dobro popotnico za naslednjo tekmo kvalifikacij," je tekmo v Estoniji za spletno stran NZS ocenil selektor Jarc.

Kako do svetovnega prvenstva?

Devet zmagovalk skupin se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatno razigravanje (t. i. play offs). To bo na koncu dalo še dve potnici na svetovno prvenstvo, tretja ekipa končnice pa si zagotovi udeležbo na dodatnih interkontinentalnih kvalifikacijah za mesto na SP 2023, v katerih bodo na voljo še tri vozovnice za svetovno prvenstvo. Njegovo uvodno tekmo gostil Auckland, finale pa Sidney.

To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc – prej jih je sodelovalo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.



Izid, kvalifikacije za SP:

Estonija – Slovenija 0:4 (0:2)

Prašnikar 21., 48., Golob 32., Agrež 54.

Slovenija: Meršnik, Golob, Agrež (Kos od 63.), Korošec (Makovec od 59.), Erman, Zver (Milović od 65.), Čonč, Prašnikar, Kolbl (Predanič od 73.), Eržen, Begić (Rogan od 59.). Selektor: Borut Jarc.