Slovenke zanesljivo zmagale v Moldaviji

Slovenija je imela v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na prvih štirih tekmah skupine C2 maksimalen izkupiček 12 točk, pa tudi odlično razliko v zadetkih, saj pri razmerju 17:0 sploh ni prejela zadetka. V tej smeri so Slovenke nadaljevale tudi na peti tekmi, saj so dosegle zanesljivo zmago, še vedno pa niso dobile niti enega gola.

Tokratne tekmice Moldavke so na zadnjem mestu v skupini z le eno točko, na prvi medsebojni tekmi aprila v Ljubljani je Slovenija zmagala z 2:0.

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19 ekip. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske.

Moldavija je igrala izrazito obrambno, Slovenija pa je imela veliko terensko premoč, a je dolgo ni znala unovčiti. V prvem polčasu so izbranke Saše Kolmana, ta tokrat ni mogel računati na poškodovano kapetanko Matejo Zver, začele z dvema nepriznanima zadetkoma zaradi prepovedanih položajev.