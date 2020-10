Slovenke 'živijo' za tekmo v Rusiji

Zadnji dve prvenstveni tekmi sta bili preloženi. "Kljub temu smo v klubu dobro trenirali, igrali smo medsebojne tekme. Mislim, da sem v formi,"za uradno spletno stran NZS pravi Mateja Zverin pristavi, da je vesela, ker dobre partije kažejo tudi ostale reprezentančne soigralke, ki nastopajo v tujini. "Živimo za ta dan D, živimo za tekmo z Rusijo. Tega smo si želele, zdaj je ta petek praktično tukaj. S to tekmo se ukvarjamo že nekaj časa," za spletno stran krovne Zveze poudarja slovenska kapetanka in dodaja, "smo mlada in kakovostna reprezentanca. To se vidi tudi na zadnjih rezultatih. Delamo dobro, napredujemo. Krasi nas pravi timski duh."



Zrasli kot reprezentanca

Mateja Zver je najbolj izkušeno ime v naši vrsti, zato imajo njene besede še posebno težo. Tudi takrat, ko govori o razvoju in rasti izbrane vrste, ki jo vodi selektorBorut Jarc. "V teh kvalifikacijah smo zrasli kot reprezentanca. Pomembno je tudi to, da imamo tako ekipo, kjer lahko vsaka nadomesti vsako. To je velik napredek, ki je bil dosežen. Na tem gradimo dalje,"še pravi Mateja Zver, ki se zaveda, da je v petek v Rusiji pred našo reprezentanco zahtevno delo. "Vsem nam je jasno, da je Rusija višje uvrščena na Fifini lestvici. A se s tem ne obremenjujemo. Tudi višji na lestvici lahko izgubi tekmo. V Velenju smo že dokazali, da lahko igramo z Rusijo, ki je kakovostna ekipa, ki sodi v sam evropski vrh. Predvsem pa jim moramo vrniti z enako mero agresivnosti, to znamo in zmoremo!" sklene kapetanka, ki bo v Moskvi odigrala 67. tekmo v dresu članske vrste, za katero je dosegla 32 golov.