Slovenska futsal reprezentanca za začetek premagala Norveško

Slovenija je v Trondheimu prevladovala od samega začetka in kljub tesnemu izidu zasluženo dobila še drugo medsebojno tekmo proti Norvežanom.

Varovanci Tomislava Horvata so si pripravili veliko strelov, do prvega gola pa čakali do 12. minute, ko je zadel Matej Fideršek. Drugi zadetek je bil delo kapetana Igorja Osredkarja, nekaj sekund prej pa je Jeremy Bukovec zadel okvir vrat.

Tudi v nadaljevanju dvoboja se razmerje moči ni spremenilo, četudi so domačini tri sekunde pred iztekom prvega polčasa znižali na 1:2 prek Andreasa Oeklanda.

V drugem polčasu kljub premoči slovenske izbrane vrste spremembe izida ni bilo. Žiga Čeh v 30. ter Fideršek v 37. sta stresla tudi okvir vrat. V strelih proti golu je Slovenija prevladovala s 27:4, v okvir vrat pa z 12:1.