Slovenska kapetanka je Avstrijke popeljala v Ligo prvakinj

Sreda in četrtek minevata v znamenju povratnih tekmah 2. kroga Lige prvakinj. Vnovič pa se je izkazala Mateja Zver, kapetanka slovenske reprezentance in članica avstrijskega St. Pöltna. Na prvi tekmi je dosegla edini gol za zmago Avstrijk (0:1), na povratni tekmi pa je s kar dvema goloma pomagala do preboja v elitni del lige prvakinj. St. Pölten je z golom Mateje Zver povedel v 6. minuti, gostje do 32. minute že vodile 1:2. Ker se rezultat v rednem delu ni menjal, skupaj pa je bilo 2:2, so bili na vrsti podaljški. Dve minuti pred koncem 2. podaljška pa je napredovanje Avstrijkam priigrala prav 34-letna Slovenka, ki je zadela v 118. minuti. Nastop v skupinskem delu, tam bo 16 ekip, so si zagotovili že Lyon, Wolfsburg (z našo reprezentantko Saro Agrež), Chelsea in Barcelona. Med elito so se zavihtele še igralke italijanske Rome, kjer igrata Slovenki Nina Kajzba in Zara Kramžar. Roma je pred tednom dni z 2:1 porazila praško Sparto, od katere je bila boljša tudi na domačem terenu (4:1). Nina Kajzba ni igrala, Zara je v igro vstopila v 85. minuti.



Skupinski del Lige prvakinj se začne 19. oz. 20.10., sklenil se bo 21. oz. 22. decembra. Četrtfinale bo marca, polfinale aprila, finale pa 3. ali 4. junija v Eindhovnu.