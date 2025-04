Slovenska kapetanka s Prago do naslova evropskih klubskih prvakinj

Ta uspeh je velika nagrada za Tejin trud, potem ko je kapetanka slovenske ženske košarkarske izbrane vrste pred slabima dvema letoma utrpela hudo poškodbo kolena in se nato uspešno vrnila na košarkarska igrišča. Čehinje so bile vseskozi v prednosti, na koncu pa slavile zmago s 13 točkami razlike (66:53).

Teja Oblak je v omenjenem finalu preživela na parketu slabih 28 minut in v tem času dosegla točko ter obenem prispevala še pet podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

Pražanke so tako končale turško prevlado v ženski klubski košarki na stari celini. V sezonah 2022/23 in 2023/24 so smetano pobrale igralke Fenerbahčeja iz Istanbula, v sezoni 2024/25 pa so se torej končne zmage veselile igralke iz češke prestolnice. Za njih je to druga zmaga v elitnem klubskem tekmovanju po sezoni 2014/15.