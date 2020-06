Domžale s super pomembno zmago v Murski Soboto znova 'varne'

Tri točke, po katerih Domžalčani znova lažje dihajo

Sobočani, ki so pogrešali Nina Kouterja, so v prvem polčasu pokazali nekoliko konkretnejšo igro, vsi razburljivejši dogodki ob visoki temperaturi zraka pa so se zgodili v drugem delu polčasa. Od daleč sta pri Muri v 25. in 35. minuti poskušala Luka Bobičanec inKlemen Pucko, prvi je bil nevaren še v 40. minuti, ko je sprožil iz prve z desne strani, Ajdin Mulalićpa je bil na mestu. Eno lepših priložnost je v 41. minuti zapravil Kai Cipot, ki je iz bližine žogo z glavo poslal malce čez gol.

Ta je v 44. minuti zletela tudi čez Murin gol, potem ko je po streluSenijada Ibričića Martin Karamarko z glavo preusmeril žogo od mreže. Tik pred koncem polčasa pa so imeli gosti, še eno priložnost v bližini gola je poskusil Slobodan Vukpreusmeriti žogo v mrežo, a je zgrešil cilj. Za malo ga je pri gostih, kjer ni bilo Marca Da Silve, Gregorja Sikoška, Jošta Urbančiča,Mattiasa Käita, Tilna Klemenčiča, Nikole Vujadinovića in Predraga Sikimića, tudi Andraž Žinič v 28. minuti.

V drugem polčasu je v 65. minuti Cipot po lepem prodoru Klemena Pucka po levi strani znova prišel do strela iz osrčja kazenskega prostora, spet se je izkazal Mulalić. Na drugi strani je v podoben položaj v 72. minuti na drugi strani prišel Dejan Lazarević, Matko Obradović pa je bil na mestu. Lazarević je le malce zatem zgrešil še iz bližine.

Arnel Jakupović je nato s prostega strela z desne strani Obradovića prisilil v novo obrambo, isti igralec pa je v 76. minuti dosegel svoj šesti gol sezone, ko je zadel z dobrih desetih metrov malce z desne strani. Domžalčani so imeli pozneje še nekaj polpriložnosti, Sobočani pa so tudi pritiskali za izenačujoči gol, a neuspešno. Eno lepših priložnosti je tik pred koncem s strelom z glavo zapravilAmadej Maroša, žogo je tik pred golovo črto ustavil Mulalić.